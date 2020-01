Få 49 tommer på skrivebordet

Samsung lancerer nu en kæmpe, buet 49-tommers spilleskærm rettet mod aktive spillere.

Og her er høj billedfrekvens, eller HFR, som hos dlere andre producenter under dette års CES-messe i Las Vegas også en del af pakken. Blandt andet trak Asus tidligere på ugen en spilskærm med 360 billeder i sekundet op af hatten, hvilket er dog er noget mere end Samsungs nye skærm kan tilbyde. Heldigvis har det sydkoreanske firma andre nyheder i ærmet.

Den første ting, der slår os, når vi ser Samsung Odyssey G9, er, at skærmen er langt mere buet, end hvad vi har set på tidligere skærme.

Den har en 1000R krumning, hvilket betyder, at den dækker hele dit synsfelt, når du sidder foran den. Samsung hævder, at 1000R-radius er den samme kurve, som øjet har, og mener dermed, at den er optimeret til vores naturlige synsfelt.

Super skærm til gamere:

Vi prøvede skærmen et øjeblik. Og der er ingen tvivl om, at den kraftige bue klarer sig langt bedre på pc-skærme end på de tv, som virksomheden har brugt teknologien på.

Selvfølgelig stiller dit syn typisk skarpt midt på skærmen. Men den strækker sig så langt ud til siderne, at du får større fordel af dit sidesyn end normalt, hvilket ret sjældent sker, når du sidder foran en pc-skærm.

Den nye skærm er lavet med QLED-teknologi, som Samsung bruger i sine bedre tv-modeller. Det betyder, at du får høj lysstyrke og udvidet farvespektrum, så skærmen er såkaldt HDR1000-certificeret.

Synsfeltet er imponerende. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Men det er måske ikke det mest interessante ved modellen, som gør den relevant for spillere.

For selvom skærmen har en høj opløsning på 5120 x 1440 pixels, er den også i stand til at levere hele 240 billeder i sekundet. Som nævnt er det ikke så meget som Asus' nye spilskærm, der kan prale med billedhastigheder over 300 billeder i sekundet, men det er stadig meget imponerende sammenlignet med andre konkurrenter på markedet.

Derudover understøtter skærmen også FreeSync 2-teknologi, såvel som at den er G-Sync-kompatibel.

Mange tommer for pengene

Den mest slående ting, når du ser denne skærm - udover hvor buet den er - er faktisk bagsiden. Normalt er dette ikke noget, du nyder, særligt når du spiller, men det er stadig noget, der bør nævnes.

Hele ryggen er lavet af hvid plast, men måden foden sidder fast i skærmen på fanger altså øjnene. Den særlige LED-løsning får det til at se ud, som om der er et uendeligt hul i skærmen. Det er efter vores mening en ganske stilfuld løsning.

I skrivende stund ved vi ikke, hvad prisen på denne skærm ender på, eller hvornår den kommer til salg. Men den bliver spændende at teste!

Samsung har taget et flot designvalg på bagsiden, synes vi. Foto: Tek.no

Ultratynd skærm: