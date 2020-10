Får flottere lyd

Hvad er god lyd?

Spørgsmålet kan uden tvivl udløse voldsomme diskussioner, hvis man blander ægte lydentusiaster og alle andre, der bare har brug for at kunne høre musik og tale i en fin kvalitet i køkkenet, stuen eller soveværelset.

Denne test af Google Nest Audio er skrevet til sidstnævnte gruppe. For afløseren til smarthøjttaleren Google Home, der kom på markedet for fire år siden, er netop bygget til dem, der for en forholdsvis lav pris kan eje en højttaler, der spiller hjemmet op på en kvalificeret måde.

Nest Audio er ikke en 360-graders højttaler, men giver i stedet en mere målrettet lydoplevelse. Pr-foto

Ikke en Sonos

Og Nest Audio er på alle måder kvalificeret til at få topkarakterer på de fleste områder. Den er prisrigtig, pæn at kigge på og endda bygget af delvist grønne materialer som genbrugsplast fra flasker.

Lydmæssigt oplevede min tester, det var på jagt efter en 'lille, men ikke alt for dyr højttaler', Nest Audio som alt rigeligt til at høre radioavisen om morgenen, musik i løbet af dagen og god lyd under mere festlige omstændigheder, når solen er gået ned. Vi taler her om markant bedre lyd end den, du finder i Google Nest Mini, som er seneste smarte højttaler fra Google.

Selvfølgelig er det hverken en Sonos eller en anden 'finere' højttaler, vi taler om her. Dertil mangler der lige det ekstra i både dybde og bas til, at man stopper op og tænker: hold op den spiller godt. Men hvis man ved, hvor meget der er smidt på bordet for at få en pænt stor højttaler med hjem, som samtidig har verdens smarteste stemmetjeneste, kan man roligt smile over et godt køb.

Lidt at lære

Netop stemmeassistenten og behovet for at vide mere om Chromecast og funktioner i apps som Spotify var og er et af områderne, min tester stadig kæmper med. Undervejs har han derfor flere gange været forbi for at få et godt råd.

Med andre ord er læringskurven på en smarthøjttaler stejlere, end hvis du køber en normal Bluetooth-model, som skal sættes op og så streames til. Men mulighederne i Google Nest Audio er langt mere omfattende og interessante. Det erkender selv min tester med behov for en billig højttaler til køkkenet.

At man kan sætte en timer, spørge om vejret eller få de seneste nyheder med en stemmekommando er en af fordelene. En anden opstår den dag, man køber sin første smarte pære eller en termostat, der kan styres med stemmen.

Klar anbefaling

Hvis du er i tvivl, om stemmetjenester er noget for dig, kan du bruge den fysiske knap på bagsiden og slå de tre indbyggede mikrofoner fra. Det gør jeg ofte selv på de stemmehøjttalere, jeg har derhjemme. Og nøjes med at bruge min telefon til at sætte musikken eller udsendelsen i gang.

Uanset holdning til Google og den smarte assistent er Nest Audio beviset på, at det ikke kun er hjernen, der vokser på Googles højttalere. Det gør lyden også. Og det er godt!

Ville vi købe Google Nest Audio? Absolut - og sikkert to, så de kunne blive koblet sammen i stereo og lyde endnu bedre. Eller bare stå i hvert deres rum med enten den samme lyd eller to forskellige lydkilder.