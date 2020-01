Får vild funktion i dag

Sony lancerer i dag, hvad virksomheden kalder 360 Reality Audio, som er en funktion, der virker i firmaets seneste generation af trådløse hovedtelefoner.

Så hvis du bruger for eksempel et par WH-1000XM3 og har appen Tidal til at spille musik, kan du allerede drage fordel af den nye funktion. Udover udvalgte hovedtelefoner fra Sony kræver systemet nemlig også den rigtige streamingtjeneste, som udover Tidal er deezer og nugs.net.

I Tidal kan man se, hvilke sange der understøtter 360 Reality Audio. Det vises med en lille ‘360’-markering på enten titlen eller albummet. Det er imidlertid langt fra alle sange og albums, der understøttes. Men Sony lover, at meget mere 360-graders musikindhold er på vej.

Understøtter 360-graders lyd:

360 Reality Audio betjenes via den hovedtelefon-app, man allerede bruger til at kontrollere Sony-hovedtelefoner.

Efter du har opdateret din app og firmwaren i hovedtelefonen til seneste udgave, kan du i menupunktet 360 Reality Audio Setup trykke på en analyseknap. Herefter åbnes en ny menu, hvor der sker en teknisk analyse, og hvor du trin for trin får taget billeder af hvert af dine ører, hvorefter appen optimerer lyden til dine ører.

Udover den tekniske analyse bliver der også taget billeder af dine ører, som er med til at afgøre, hvordan 360-graders musikfunktionen skal indstilles. Foto: Tek.no

Vi prøvede systemet under CES i Las Vegas med et par af Sonys topmodeller - WH-1000XM3 - og allerede inden vores tekniske analyse var afsluttet, virkede lyden bedre end før. Derefter brugte vi appen til at tage billeder af ørerne på brugeren, hvilket fik appen til yderligere at tilpasse lyden og gøre den klar til 360 graders lyd i netop vores ører.

Der var dog ikke tale om en enorm ændring i begyndelsen, men det skal bemærkes, at vi befandt os i et messeområde med flere hundrede mennesker omkring os, så betingelserne for at teste var heller ikke de bedste.

Understøtter 360-graders lyd:

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Men forskellen var tydelig, da musikken blev sat på.

Først fik vi serveret et lille uddrag, hvor appen er justeret til normal stereo. Lyden er god, ligesom vi allerede kender fra WH-1000XM3. Derefter skifter vi over 360 Reality Audio.

Forskellen er næsten lige så slående, som første gang vi hørte surround sound i et hjemmebiografsystem.

Lyden ændrer sig fuldstændigt. Den bliver langt mere åben, og instrumenter og stemmer er placeret på en helt anden måde - du får følelsen af ​​at lytte til en højttaler i stedet for at bære hovedtelefoner.

Mens Marvin Gays - som vi hørte - bløde stemme stadig sidder ret centreret i lydbilledet, føles den stadig bredere og mere rummelig.

Samtidig er instrumenterne, der flankerer stemmen, endnu mere orienteret mod siderne og endda lidt højere i højden. Vi glæder os til at prøve funktionen under lidt mere rolige betingelser, men det lover godt.

Du kan læse mere om den nye funktion her.

Understøtter 360-graders lyd: