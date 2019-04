Facebook bygges markant om

Får et helt nyt design og et beskedprogram, der kan bruges på både PC og Mac

De kommende uger bliver Facebook bygget mere markant om, end det er sket de seneste fem år.

Det har netværkets stifter og chef, Mark Zuckerberg, netop offentliggjort fra scenen på årets udviklerkonference F8.

Facebook får både som app og på computeren et gennemgribende nyt design, nye funktioner og nye farver, når ændringerne de kommende uger slår igennem.

Det betyder også et farvel til det blå banner i toppen af sitet, der ellers har domineret Facebook de seneste mange år.

Sådan præsenterede Mark Zuckerberg for kort tid siden den ny Messenger-app til Mac og PC. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Messenger på PC og Mac

En anden stor nyhed er, at beskedprogrammet Facebook Messenger frigives i en version, der kan bruges på enten PC eller Mac.

Programmet minder meget om den måde, som Apples iMessage fungerer. Du kan - udover tekst og billeder - også dele video og se levende billeder sammen med andre venner live i programmet.

Samtidig arbejder Facebook på at smelte blandt andet WhatsApp sammen med Messenger, så man kan sende beskeder på tværs af platformene. Og det hele skal ske krypteret, hvilket passer godt med Facebooks nye strategi om, at retten til privatliv og deling i mindre grupper skal være de bærende elementer på det sociale netværk.

Udover at blive mere sikker og privat så lover Mark Zuckerberg også, at det bliver markant hurtigere at bruge de forskellige funktion på Facebook og Messenger.

Opdateres...