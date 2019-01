Facebook gør det umuligt for dig at slette app på mobiltelefon

Betaler mobilproducenter for, at du ikke må kunne slette appen

Facebook har ingen planer om at give slip på dig, selv når du vil af med det sociale netværk.

Techgiganten har nemlig lavet aftaler med blandt andet mobilproducenten Samsung om, at udvalgte telefoner leveres med Facebooks app forinstalleret. Og appen kan aldrig slettes igen.

Sådan ser det ud, når man forsøger at slette Facebook på en Galaxy S9 fra Samsung. Du har ingen mulighed for at slette appen helt. Skærmdump

Forvirrende politik

I stedet må blandt andre forfatteren til denne artikel nøjes med at deaktivere appen, hvilket har ført til voldsom kritik af både Samsung og Facebook.

For hvorfor kan man ikke slette Facebook på en Android-telefon, spørger mange brugere. Følger Facebook fortsat med, når appen kun er deaktiveret?

- Det forvirrer mig virkeligt, at når jeg fuldstændig vil af med Facebook, så findes appen stadig på min telefon, siger en af brugerne Nick Winke til Bloomberg.

- Kan de stadig følge mig, se min placering, og hvad de ellers gør? Som kunde burde vi bestemme, hvad der skal ske med vores telefon.

Facebook og Samsung har et meget tæt samarbejde. Her ses stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg (t.v.), sammen med chefen for Samsungs mobile division, Dongjin Koh. Billedet er taget, da Galaxy S7 og S7 Edge blev lanceret i Barcelona i 2016. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Facebook: Vi snager ikke

Svaret fra Facebook er, at brugerne ikke har noget at bekymre sig over. De økonomiske aftaler, som firmaet har lavet med blandt andet Samsung, handler nemlig alene om at 'gøre det nemt' for brugerne, fortæller Facebooks talsmand.

Og selvom man altså ikke kan slette deres app, så lover Facebook, at de skam ikke følger med i noget, når først appen er deaktiveret.

Logikken er dog svær at forstå, da det kræver samme indsats fra brugeren, uanset om han han vil genaktivere Facebook eller frivilligt vælger at installere programmet igen.

Vestager giver Google ASTRONOMISK rekord-bøde

Også Microsoft følger både med i købet og bliver hængende, hvis du køber en nyere Samsung-telefon. Skærmdump

Andre gør det også

Facebook ønsker ikke at fortælle, hvilke mobiltelefoner de ellers tvinger brugerne til at beholde appen på. Men firmaet er i ikke alene om fænomentet.

Også Microsoft har lagt sin mobile Office-pakke på blandt andet Samsungs Galaxy S9. Og igen sker det, uden at brugerne kan slette disse apps permanent.

Google har ligeledes fået kritik og en kæmpe bøde for at købe adgang til sine egne apps og tjenester på mange Android-telefoner, hvilket har ført til et krav fra EU om at stoppe den praksis.

