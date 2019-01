Fagforbund til kamp mod techgiganter - men køber annoncer hos Facebook

Formanden for fagforeningen Djøf Offentlig betaler Facebook for at målrette budskaber, der kritiserer brugen af private data og manglende skattebetaling

Da Djøf forleden nedsatte en stor tech kommission, faldt der mange hårde bemærkninger af til techgiganter som Google, Apple og Facebook.

Kommissionens mål er nemlig at skabe større debat og gerne forandringer i den måde, techgiganterne samler og bruger massive mængder af private data sammen om borgerne. Data, der sælges videre til firmaer og andre, der gerne vil have størst effekt ud af deres budskab.

På samme måde skal tech kommissionen sætte fokus på, hvor skattebetalingen til de multinationale selskaber ender. I dag er resultatet for det danske samfund ofte en meget lav skatteprocent og gigantiske overskud, der i stedet sendes til tropiske skattely.

Det er dette opslag, at Djøf valgte at betale Facebook for at vise til flere brugere.

Se også: Facebook gør det umuligt for dig at slette app på mobiltelefon

Vil nå længere ude

Synspunkterne til trods har Djøf ingen problemer med at købe sig adgang til at få sine egne budskaber ud.

Således valgte formanden for Djøf Offentlig, Sara Vergo, at betale Facebook for et sponsoreret opslag, der skal ramme brugere, der allerede har liket Djøf på Facebook. Og danske borgere over 18 år. I opslaget linker hun til en artikel på Politiken med overskriften: 'Djøf vil stække Google og Facebook og styrke borgerne'.

- Selvfølgelig er vi på Facebook. Jeg har en politikerprofil på Facebook, fordi jeg er i rigtig god dialog med medlemmerne der. Og når jeg sponsorerer et opslag, gør jeg det naturligvis for at nå længere ud. Det er jo sådan, at Facebook virker, siger Sara Vergo i dag til Ekstra Bladet.

- Alligevel kan man jo godt være kritisk over for den måde, de arbejder på. Og ikke mindst de flydende grænser der i dag er for, hvordan for eksempel Facebook bruger data og sælger dem videre. Det skal tech kommissionen fokusere på.

Det er både personer, der allerede har liket Djøf, og andre over 18 år i Danmark, som det betalte opslag gik efter. Skærmdump

Se også: Fagforening går til kamp mod techgiganter: Nu er det nok

- Men hvis man er kritisk over for den måde, at for eksempel Facebook bruger data på, bør man så ikke ‘stemme med fødderne’ og lade være med at bruge og betale for netop den slags redskaber, der udnytter brugernes data?

- Det er et legitimt argument, som jeg da selv har overvejet. Men jeg må også erkende, at Facebook er et super stærkt redskab, hvis man skal i dialog med vores medlemmer og borgerne. Og så længe jeg kan stå inde for det, jeg selv deler, og det som foregår på min profil, synes jeg, at det er ok at bruge dem. De gør jo ikke noget ulovligt.

- Hvad er det så, du håber, at man kan opnå med den her tech kommission, når det gælder brug af vores personlige data til for eksempel at målrette et betalt opslag som dit?

- Teknologier kommer til at fylde mere og mere, men vi har en tendens til lidt for ukritisk bare at omfavne alt det fantastiske, vi mener, at det kan give os. Udfordringen er bare, at vi skal stille spørgsmålstegn til, om brugen af vores data går for vidt. Og ikke mindst hvordan de kan misbruges. Det er jo vigtigt, at vi bliver meget bedre til at skabe en ordentligt retssikkerhed om de mange private data, der bliver skabt og delt.

Se også: YouTube forbyder populære narrestreger

- Argumentet vil vel så være, at uden de private data som Facebook samler ind, så kunne du heller ikke købe et målrettet opslag til at få dit budskab ud?

- Jo, og jeg har da også nogle klare grænser for, hvilke data jeg synes er i orden at bruge, for at jeg kan lave et opslag eller et firma kan vise en reklame.

- For eksempel er det ikke ok, hvis jeg målrettede mit opslag mod folk, der har korte ben, gult hår eller var stressede. Og jeg mener også, at brugerne skal have større ret til at vælge reklamer og brug af deres data bedre fra, end det sker i dag, siger Sara Vergo.

Årets bedste i tech: Her er alle vinderne