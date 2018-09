Farvel og tak til papir: Tilbudsavisen bliver snart din digitale butler

Fremtidens tilbudsaviser er intelligente og dybt personlige - men kan også gøre det sværere for dig at gennemskue priserne

Omgivelserne kan ikke være mere perfekte. Højt oppe under taget i megacenteret Fields på Amager sidder en gruppe af unge udviklere netop nu og skaber fremtidens måde at læse og bruge tilbudsaviser på.

- Vi byggede det her, fordi appen manglede til os selv, vores venner og alle mulige andre, siger Christian Birch, der står i spidsen for tilbudsappen eTilbudsavis.

- Men vi har kun set de første skridt mod at gøre tilbud til en personlig avis.

Indtil i dag har teamet bag appen været afhængig af at hente data ud af tilbudsaviser på papir og digitalisere de mange varer og priser.

Vi ser milliarder af tilbud Danskerne er ifølge Christian Birch superinteresserede i at tjekke tilbud. For selvom flere end 50 procent af danskerne i dag siger nej tak til reklamer, er de digitale tilbudsaviser mere brugte end nogensinde. Alene i Danmark har flere end to millioner downloadet eTilbudsavis og over 100.000 bruger dagligt appen, som blev skabt for ni år siden. Også konkurrenter som MineTilbud, Tilbudsugen og andre mindre spillere er meget benyttede. Samlet vurderes det, at tilbudsaviserne har lige så mange brugere, som Snapchat har i Danmark. Alene i år forventer Christian Birch, at hans app viser over to milliarder tilbud. eTilbudsavis har netop opkøbt sin største konkurrent i Norge og findes også i Sverige, Holland og Polen. Vis mere Luk

Klassisk købmandskab

Men en af landets største dagligvarekæder Coop har netop indgået et samarbejde med eTilbudsavis som skal gøre kædens fem store tilbudsaviser endnu mere digitale.

- Købmanden kendte i gamle dage sine kunder så godt, at han hurtigt kunne give dem, hvad de ville have. Det er en drøm for detailhandlen at lære deres kunder lige så godt at kende.

- Vi går med den nye teknologi efter at blive en digital butler, der kan håndtere alle indkøb og overskue hele markedet for dig. Og ikke kun tilbudspriserne, men ultimativt alle priser i supermarkedet, forklarer Christian Birch om sin vision for fremtiden.

- Den digitale tilbudsavis skal gerne ende som et orakel, der fortæller dig, hvor alt findes, og hvad kvaliteten og prisen er.

De første skridt for Coop handler mest om at gøre det nemmere for blandt andet Fakta og Kvickly at styre sine tilbud digitalt. For Christian Birch er målet også at gøre det nemmere at være forbruger:

- Det har jo vist sig, at fordi vi designede eTilbudsavis efter, hvad der er bedst for brugerne, så har det i sidste ende gavnet butikkerne.

Danskerne elsker deres tilbudsaviser og ventes at læse flere end to milliarder digitale tilbud i år. Foto: Linda Johansen

Nej til big brother

Han understreger samtidig, at selv om de digitale tilbud bliver mere personlige, så er det vigtigt for ham, at brugerne bevarer kontrollen med deres data:

- Vi vil gerne gøre det på en måde, hvor vi ikke bliver big brother på data og i stedet sikre brugernes anonymitet.

- Derfor har vi lanceret et helt nyt privat format, så intet af det, du laver i vores app, kan føres tilbage til dig personligt.

- Du er fuldstændig anonym i mængden. Alligevel kan vi bygge en oplevelse, hvor data gør tilbud mere relevante for dig.

Coop: Godt vejr kan ændre tilbud I en verden, hvor den trykte tilbudsavis længe har været ’kongen’, tager Coop nu for alvor hul på den digitale fremtid. - Indtil nu har vores digitale præsentation af tilbudsavisen været en kopi af tilbudsavisen. Vi har lagt en pdf på nettet, som man så har kunnet bladre i. Vi er aldrig nået længere, forklarer Asger Fallesen, der er Digital Product Owner hos Coop. Men det ændrer sig med det samarbejde, som virksomheden har indgået med eTilbudsavis. Coop får nu noget automatik, der kan skære flere ugers arbejde ned til nogle få timer. - Vi får en ny mulighed for, at vi kan reagere og kode vores tilbudsaviser om, så du hurtigt får præsenteret de varer, der er relevante, hvis vejret pludselig slår om. Når solen skinner, kan tilbuddet på is rykkes fra side 13 og op på forsiden af vores tilbudsavis på nettet. - Brugerne kan også integrere deres indkøbsliste tæt med tilbudsaviserne. Og få forslag til opskrifter ud fra de tilbud, der findes lige nu. Ifølge Asger Fallesen går tankerne meget længere end det. - I min verden bevæger vi os imod, at enhver vare, vi har i sortimentet, kan aktiveres som et tilbud for en given person. - Jeg ser en fremtid, hvor det er op til en algoritme og det individuelle adfærdsmønster, hvad der er på tilbud. Den kunstige intelligens findes bare ikke endnu og skal udvikles, før vi går den vej. Når det lykkes, kan det for eksempel betyde, at hvis kunderne har vist stor interesse for økologiske grøntsager, så er det dem, Coop vil give en god pris på. Vis mere Luk

- Man kunne jo også give forbrugerne nogle fordele med et langsigtet og dybere overblik i tilbudspriserne. Jeg er bare meget i tvivl, om butikkerne faktisk har en interesse i at gøre det, siger Anette Høyrup. Pr-foto

Pas på: Du bliver nemmere at manipulere

Hos Forbrugerrådet Tænk følger man omlægningen fra trykte tilbudsaviser til digitale tilbudsportaler tæt.

- Udfordringen er jo, at tilbudspriserne allerede i dag ikke er særlig gennemsigtige.

- Når man så digitaliserer og målretter sin markedsføring, kan det gøre priserne endnu mere uigennemsigtige, advarer Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Umuligt at gennemskue

Hun anerkender, at detailbranchen har brug for at følge med tiden og markedsføre sig digitalt. Men tidligere eksempler på digitale priser viser, hvor galt det kan gå.

- Noget kan i dag fremstå som et tilbud på en hjemmeside uden at være det. Og du har som forbruger ikke en jordisk chance for at gennemskue, hvordan priserne ændres på grund af din adfærd.

- Den tendens ser vi allerede i dag på hjemmesider, der sælger for eksempel flyrejser eller hotelophold.

Skal reguleres bedre

Forbrugerrådet Tænk har derfor kontaktet Erhvervsstyrelsen for at høre, om man kan bruge cookie-reglerne til at regulere den digitale markedsføring bedre.

- En trykt tilbudsavis er trods alt mere definitiv, fordi varerne koster, hvad der står i avisen. Men digitalt kan priserne hele tiden blive ændret bag din ryg.

- Det bør derfor være et krav, at man som forbruger altid bliver informeret, hvis en hjemmeside ændrer priser alene på grund af den adfærd, du har.