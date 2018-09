Farvel privatliv: Facebook sælger data om dig hentet hos dine venner

Det er et kæmpe tillidsbrud, at Facebook bruger dit telefonnummer til at lave målrettede reklamer, selv om du alene har delt det for at sikre din konto bedre. Eller endnu værre aldrig har delt nummeret, men at Facebook så har hentet det fra WhatsApp elller dine venners adressebog.

Det mener Forbrugerrådet Tænk, der opfordrer de europæiske datatilsyn til at tage sagen op:

- Det er en oplagt sag for myndighederne at undersøge, hvis forskernes fund står til trone, siger Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

- Det er jo skræmmende, at Facebook på den her måde misbruger dybt personlige data, uden at jeg som bruger har mulighed for at stoppe det. Og uden at de på en ordentligt måde har informeret mig om det.