Farvel til pædofile: YouTube fjerner kommentarfelt

YouTube tager konsekvensen, efter det forleden blev afsløret, hvordan pædofile groft udnytter videoplatformens algoritmer og muligheden for at kommentere opslag.

Men nu er det slut med at dele klamme kommentarer og tidskoder til særligt 'ophidsende' dele af videoer med børn.

Ifølge The Verge er YouTube nemlig gået i gang med at lukke ned for, at man overhovedet kan kommentere på videoer med børn.

Brugere vigtigere end kommentarer

De kommende måneder vil kommentarer på eksisterende videoer forsvinde. Og kun ganske få børnekanaler, hvor der sker en aktiv overvågning af indholdet, får lov til at have kommentarer under deres indhold.

YouTube anerkender ifølge The Verge, at kommentarer er vigtige for, at kanalerne kan se, hvor engagerede deres publikum er.

'Men vi ved også, at det er rigtigt at beskytte brugerne på YouTube,' lyder det fra en unavngiven talsmand.

