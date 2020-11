Fiskehandler raser mod webfirma: - Bygget på en løgn

Dokumentation: Det står i manus

Herunder kan du læse hele det telefonmanus, som de såkaldte mødebookere hos Optimeo i flere år brugte til at ringe til nye kunder med. Formålet med samtalen var at få et fysisk møde, hvor en sælger kunne få kunden til at underskrive en dyr kontrakt på websider og markeringsføring af dem.

Ifølge mødebookernes salgstræning er meningen med den løgnagtige tekst at skabe en tillid hos de små firmaer, der blev ringet til, ved at lade som om, at man allerede havde talt sammen.

Hvis mødebookeren fortalte sandheden, ville de nemlig risikere, at alt for mange bare lagde på:

Hej ..... Vi snakkede sammen her for et par måneder siden, hvor du forklarede mig en lille smule omkring jeres løsning på

nettet, og at i brugte (indsæt hvad de bruger idag), og at du egentlig var okay tilfreds, men at du også kunne give mig ret i,

at der var plads til nogle forbedringer, og jeg fik den fornemmelse at du som så mange andre ikke helt kan gennemskue

hvad du præcist får for dine penge.



Så derfor aftalte vi, at jeg lige skulle sætte mig sammen med en af mine eksperter (salgschef), og lave en lille analyse

omkring jeres markedsføring, og hvordan i var eksponeret generelt, for at få gjort det lidt mere konkret.

Den har jeg nu siddet og lavet og vi er kommet frem til nogle ret interessante ting, jeg ved ikke om det ringer en klokke

nogen steder? (Siger han nej, så sig: Nåh Sådan er det jo, der ringer så mange).



Når vi nu har kigget det igennem, så synes vi der er nogle steder, hvor du er rigtigt godt med.

Jeg vil starte med at rose dig for det du gør på jeres (Facebook eller Hjemmeside), hvor jeg synes du får ret godt fat i dine

kunder.



Men når jeg tænker på en (indsæt branche), så tænker jeg på (god service, professionel, kommer til tiden, osv.), men det

skriver alle de andre jo også!



Så når jeg tænker på dig, og det vi talte om sidst, så er du (forklaring af varemærke) – så det du sælger er... (varemærke) -

og det skal vi have frem!



Så når (salgschef) og jeg kigger din case igennem, bliver vi lidt frustrerede, for du fortalte mig jo sidst at den følelse jeres

kunder blev efterladt med var (kort varemærke), og hele den følelse kan vi bare slet ikke genkende når vi kigger på jer

online - hvilket er et kæmpe problem!



Så for at komme problemet til livs, skal vi have skabt noget indhold, som kan støtte om det du i virkeligheden sælger. Det

kunne for eksempel være en video, hvor det er vigtigt at vi får den følelse frem som dine kunder kender, og som er den du

lever af, nemlig (indsæt varemærke, og beskriv præcis hvordan du får den følelse frem på videoen – beskriv handlingen).

Den her følelse skal vi have ind på din hjemmeside, så de får samme oplevelse som det du reelt sælger, Men du kan jo

hører at jeg kan tale for evigt, så for at blive konkret, så det ikke kun ender i snak.



Det der sker nu , er at vi afholder et møde, som oftest tager en time, til halvanden, hvor du kan forvente at jeg vil

komme med et bud på hvordan jeg forbedrer din løsning på nettet, samt giver dig et reelt overblik over hvad dine penge

bruges på, og hvordan du får markant mere ud af de penge du bruger i dag. Og det jeg selvfølgelig forventer når jeg

kommer med mine analyser er, at hvis du overhovedet ikke kan se meningen i det jeg kommer med, så siger du

selvfølgelig pænt nej tak, men hvis du kan se det giver mening, så lover du mig også, at du siger ja tak til et samarbejde.

Men nu skal du hører, jeg har et hul på (denne uge helst), hvordan passer den xxx for dig? godt, så kommer jeg forbi den

xxx.



I forhold til budget, så bruger de fleste af mine kunder mellem 10-20.000, 20-30.000 eller derover om året, hvor ligger

du nogenlunde henne pr. år?



Jeg skal lige sikre mig, at du selvfølgelig er den tegningsberettiget.



Godt, jamen så ses vi den XXX, og hvis vi lige skal forberede os helt i bund, så kunne det være meget interessant lige at

hører lidt om hvem dine kunder er, hvilket arbejde du bedst kan lide at lave?



Okay, og hvis du skulle fortælle lidt om dine ambitioner for fremtiden, hvordan ser firmaet ud om 2-3 år hvis alt flasker

sig efter dit hoved?



Tak fordi du deler, vi glæder os i hvert fald til at komme ud og være med til at få dit varemærke frem, og hjælpe dig med

at indfri dine ambitioner.



Vi ses XXX – jeg ser frem til et godt møde.