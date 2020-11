Fiskemand advarer: Hold dig langt væk

FANGET I NETTET: Patrick risikerer nu at gå konkurs efter at have lavet en kontrakt med det store webfirma Optimeo, der kommer til at koste ham mindst 200.000 kroner

- Jeg håber inderligt, at folk opdager det her.

Ordene kommer fra Patrick Wendin, der er fiskehandler i Albertslund og sammen med sin mor, Dorthe Wendin, de seneste år har banket en veldrevet forretning – Rejekælling & Søn – op i et shoppingcenter i byen.

Men alt risikerer nu at falde til jorden, efter at han i sommeren 2018 fik besøg af en sælger fra webfirmaet Optimeo.

- Vi blev dengang uopfordret kontaktet af firmaet, der ville lave en hjemmeside til os. Den havde vi også brug for, og under et møde gennemgår han deres pæne papirer og alt, hvad de står for.

- Jeg siger, at det lyder spændende og kunne godt tænke mig at høre noget mere om det. Så tilbyder han, at de kan lave en hjemmeside for os, fortæller Patrick Wendin.

- Han (sælgeren, red.) sidder og tegner undervejs, men han siger, at det bare er noget midlertidigt. Det hele skal nemlig tilrettes, når vi kommer ind til et opstartsmøde, siger han. Og han taler alene om hjemmesiden, mens markedsføringen, der er det absolut dyreste, er noget, vi først skal tage op under et opstartsmøde senere.

Hjælp os videre I dag har Optimeo fået nyt navn og hedder Group Online. Tidligere hed Optimeo Identitøren. Firmaet er fusioneret med det endnu større Danaweb, efter begge sidste år blev opkøbt for et trecifret millionbeløb af kapitalfonden CataCap. Senest er et tredje webfirma, jyske PLICO, blevet en del af Group Online. PLICO hed tidligere Business Solution. Kender du mere til firmaerne og deres arbejde? Enten som kunde eller nuværende/tidligere ansat? Del din viden med Ekstra Bladet i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes.

Gik lige i fælden

Men det ene stykke papir, der blev tegnet på, var på ingen måde til forhandling. Det var derimod en syv år lang kontrakt på både hjemmeside og markedsføring. Pris: næsten 200.000 kroner.

Og dén kontrakt får sælgeren Patrick til at underskrive.

- Det er så åbenbart kun den strategi-tegning, han laver på papiret, der kan justeres. Det er ikke selve beløbet. Alligevel forklarer han mig meget tydeligt under mødet, at alt kan justeres til et efterfølgende opstartsmøde. Men dér hopper jeg lige i fælden, erkender Patrick Wendin.

Kontrakten får han dog ikke udleveret. Heller ikke de omfattende betingelser for kontrakten, som man med små bogstaver kan se et link til i bunden af papiret.

- Han ville ikke give os en kopi. Den ville vi få tilsendt, fortalte han. Det tog os bare over tre måneder, før det lykkedes at få fat i papiret.

- Når du ser tilbage på situationen i dag, kan du så se, at du faktisk sad og skrev under på noget, der belaster dig med så mange penge?

- Den havde jeg overhovedet ikke set komme, nej. Jeg havde accepteret hjemmesiden, men ville ikke binde mig til nogen form for markedsføring. Det ville være åndssvagt for os at binde os i syv år til det.

- Optimeo mener omvendt, at det er meget nemt for jer at forstå, at I har indgået en kontrakt med dem?

- Nej, de oplærer deres sælgere i at komme ud og få fat i den skide underskrift. Så kan de senere vinde alle deres sager. Det er det, de gør, konstaterer han.

Sagen endte netop i byretten, hvor Optimeo vandt, selvom sælgeren forklarede, at han ikke gennemgik betingelserne med Patrick Wendin, der nu forsøger at få sagen rejst i landsretten.

Sådan ser hjemmesiden ud, som Optimeo lavede til Patrick. Firmaet har brugt en billig skabelon fra tjenesten Wordpress, som man selv kan udfylde og lægge online for 100 kroner om måneden.

Noget rigtig lort

- Jeg er aldrig blevet taget så meget i røven af andre, som det er sket her. Jeg har været så bitter over det.

- Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort, lyder det fra den sjællandske fiskehandler.

- Hvad sker der, hvis I taber sagen i landsretten?

- Så er det noget rigtigt lort. Vi bliver fuldstændig rippet. Jeg går konkurs, hvis vi ikke vinder.

Denne simple kontrakt er hele grundlaget for aftalen mellem det kapitalfondsejede domænefirma Optimeo, nu Group Online, og fiskehandleren fra Albertslund.

Sagen kort 19. juni 2018: En sælger fra Optimeo opsøger Rejekælling & Søn i forretningen i Albertslund, hvor han får Patrick Wendin til at underskrive en aftale. Sælgeren udleverer ikke en kopi af aftalen. Heller ikke af forretningsbetingelserne, der aldrig blev gennemgået. 20. juni 2018: Optimeos økonomikontor ringer for at få et kontonummer. Det afviser Patrick at udlevere, da det lovede opstartsmøde ikke er gennemført, og der efter hans opfattelse ingen endelig aftale er. Han forsøger de følgende måneder forgæves at få en brugbar kontakt til Optimeo og en kopi af aftalen og betingelserne. September 2018: Der holdes et kort møde hos Optimeo, hvor det stadig ikke er muligt for Patrick at få papirerne udleveret. Det sker først senere, hvor firmaet nu fortæller, at aftalen på 200.000 kroner ikke kan ændres. December 2018: Patrick mødes med sælgeren. Ifølge Patrick erkender sælgeren nu, at han under salgsmødet i juni ’ikke forklarede tingene ordentligt’. Han vil tale med sin chef for at få fejlene rettet. Det sker aldrig. 2. juni 2019: Rejekælling & Søn stævnes med et krav om at betale hele beløbet. 29. juli 2020: Optimeo vinder sagen i byretten, da dommeren vurderer, at aftalen uanset for-løbet står ved magt. Sagen er nu anket til landsretten. Vis mere Luk

Optimeo-chef: Lige efter bogen

Kuno Ystrøm, der sammen med sin bror Silas står bag Optimeo, er helt uforstående over for den kritik, som Patrick Wendin nu retter mod hans firma. Ikke mindst fordi byretten allerede har givet firmaet medhold i, at kontrakten med Rejekælling & Søn holder.

’Vi er meget optaget af, at det står helt klart for vores 1000+ kunder, hvad de køber, og hvad det koster. Og vi har absolut ingen interesse i misforståelser,’ forklarer han i en mail til Ekstra Bladet.

Ifølge ham er forløbet, som Patrick Wendin har været igennem, da også helt normalt.

’Munder det (et salgsmøde, red.) ud i en aftale – og det gør det langtfra hver gang – underskrives der en kontrakt, som tydeligt forklarer pris, og hvornår der skal betales.’

’Fortryder virksomheden, når vi er kørt, så annullerer vi alt andet lige aftalen inden de første syv dage. Det sker dog kun meget sjældent, at en ny kunde fortryder aftalen.’

Fristen på syv dage fremgår dog ikke af den aftale, som Patrick Wendin har skrevet under på.

Ansatte i fupfirma: Fik salgstip fra millionsvindler

Kun få klager

Kuno Ystrøm forklarer videre, at sælgerne naturligvis skal opføre sig ordentligt.

’Hvis nogle virksomheder sidder med følelsen af, at en sælger har været aggressiv i sine salgsmetoder, er vi altid interesseret i at høre om det. Den adfærd ønsker vi ikke hos vores sælgere.’

Patrick Wendin er imidlertid dybt uenig med Optimeo i, at sælgeren i hans sag lever op til den standard. Blandt andet fordi han aldrig fik en kontrakt eller forretningsbetingelserne, før det var for sent at opsige.

Alligevel mener Kuno Ystrøm ikke, at sagen kunne være løst anderledes.

’Vi ville ønske, det aldrig var nødvendigt at mødes med nogen kunder i retten. I få tilfælde kan det dog desværre ikke undgås.’

Rasmus Lokvig, der er partner hos CataCap og ansvarlig for kapitalfondens opkøb af Optimeo, skriver i en kommentar til sagen, at ’ingen virksomheder kan undgå kritiske kunder, men antallet har været meget begrænset hos Optimeo.’

Advokat: En principiel sag

Hvis det ikke lykkes fiskehandleren at overbevise landsretten om, at kontrakten skal ophæves eller reduceres kraftigt, får den principielle sag store konsekvenser for fremtidige aftaler.

Det vurderer advokatfuldmægtig Camilla Moe Thorup fra LOU Advokater, som fører sagen for Rejekælling & Søn:

- Konsekvensen af det her er jo, at man stort set ikke kan skrive under på noget, før man har haft en rådgiver eller advokat til at læse papirerne igennem, siger hun til Ekstra Bladet.

- Den her kontrakt skulle naturligvis have været præsenteret på en anden og mere ærlig måde. Og rent juridisk er der tale om bristede forudsætninger, fordi min klient ikke er blevet oplyst om, hvad det her handler om.

- Han bliver bundet til de her beløb, når han sætter sin underskrift. Men han står ikke og nærlæser det, fordi sælgeren jo fortæller, at det handler om noget helt andet, vurderer hun.

Basis for ny dom

Trods nederlaget i byretten mener Camilla Moe Thorup, at der er basis for en anden dom i landsretten.

- Som den professionelle part, Optimeo er, bør de være sikre på, at modparten har forstået, hvad der er indgået en aftale om. Og det er jo ikke det, der er tilfældet her.

- Sælgeren forklarer slet ikke betingelserne, hvilket han erkendte i retten.