Fitness-uret til den kræsne

Hvis du vil i bedre form, er et aktivitetsarmbånd praktisk til at holde styr på, hvor aktiv du er fra dag til dag - og om du får nok god søvn.

Den mest populære gadget i denne kategori er Fitbits Charge-serie, som blandt andet indeholder et kompakt armbånd, der stadig har en pulsmåler og er let at bruge.

Nu har vi testet Fitbit Charge 4. Og det er ikke på ydersiden, at du ser, hvad der er nyt med den seneste version af serien.

Endelig GPS

Designmæssigt ligner Charge 4 og forgængeren Charge 3 hinanden. Fordelen er, at du kan bruge de samme remme og lænker på begge modeller. Men hvis vi ser bort fra det udvendige, finder vi forskelle, der er værd at bemærke.

For Charge 4 har nemlig indbygget GPS, så du ikke længere behøver at medbringe din telefon for at få et komplet overblik over, hvor din træningstur foregik.

Og det er ret imponerende i betragtning af, hvor lille og pæn dette armbånd er. Det er alt andet end råt på håndleddet, og derudover er vægten lav.

Alligevel har du nok strøm til at bruge GPS'en ganske meget. Du kan træne op til fem timer, før armbåndet løber tør for strøm. Vi har testet armbåndet et par gange, hvor påstanden om fem timers levetid ser ud til at holde vand.

Hvis du ikke bruger GPS, vil armbåndet holde meget længere. Normalt behøver du ikke at finde den proprietære oplader frem mere end en gang om ugen.

Pulsmåling i god kvalitet

Sammen med GPS har du stadig pulsmåling. Og den er blevet ganske præcis. I det mindste mere præcis til, at de fleste af os, der ønsker at komme i bedre form, får en god idé om, hvordan pulsen udvikler sig.

Armbåndet registrerer automatisk, om du er begyndt på en træningstur og vurderer også overbevisende godt, om man løber eller cykler. Alt logges og synkroniseres til appen på din telefon, så du bagefter kan se, hvor godt turen gik.

Derudover adskiller appen nu de forskellige pulsniveauer, så højere intensitet belønnes højere end lavere målinger for at nå det ugentlige aktivitetsmål på 75 minutter.

Hvis du er på et højt træningsniveau, vil et hjertefrekvensbælte eller tilsvarende give dig en bedre og mere præcis måling af din puls. Især når du nærmer dig din maksimale hjertefrekvens.

Samme skærm som før

De første Charge-modeller havde en skærm, der ikke altid var let at læse.

Den fjerde generation af serien har den samme skærm som Charge 3. Altså en skærm uden farve eller særlig høj opløsning. Men der er fortsat ingen problemer med at læse, hvad der står på skærmen.

Og Charge 4 er hurtig at bruge. Du får alle funktioner og data frem på armbåndet, afhængig af hvilken side du ‘skubber’ skærmen fra. Hvis du for eksempel trækker din finger ovenfra og ned, ser du de seneste underretninger.

Når du tager fingeren og trækker fra højre til midten, får du forskellige menupunkter såsom de forskellige trænings tilstande. Så vidt vi vurderer, er du nødt til at aktivere de forskellige trænings tilstande selv for at aktivere GPS'en.

Appen gør forskellen

En af de ting, som Fitbit har været god til i lang tid, er at vedligeholde og udbygge deres brugervenlige app. Og med Charge 4 er der også et par nye funktioner, der kan være værd at bemærke.

Du får blandt andet et separat heatmap, der viser, hvor du har udført den mest intense træning under din jogging. På den måde kan du nemt se, hvornår i løbet du normalt slapper lidt for meget af og så rykke grænserne på næste tur.

Derudover kan du stadig let få et overblik over andre vigtige elementer, som hvor godt du sover hver nat. Du kan nemt se, hvor meget du har været vågen, i let eller dyb søvn. Baseret på disse data kan du få et søvn resultat, der giver dig en sammenligning med andre brugere, som har Fitbit.

Derudover har du muligheden for at bruge Fitbit Premium. En service, hvor du får hjælp med eksempler på træning, du kan udføre selv. Du kan også prøve tjenesten i hele 90 dage, før du abonnerer yderligere.

Trådløs betaling på armen En af de ting, der også kan være værd at bemærke i disse corona-tider, er, at Charge 4 ligeledes kan bruges til kontaktløs betaling. Fitbit tilbyder det, og når alt kommer til alt, er der ganske mange steder, hvor du kan betale med armbåndet. På den måde behøver du ikke røre ved ​​kortterminalen, når du handler.

Konklusion

Fitbit Charge 4 er blevet et endnu mere komplet værktøj for dem, der vil i form med lidt hjælp.

For det meste behøver du ikke gøre andet end at bære armbåndet, fordi det automatisk registrerer, om du sover, jogger eller cykler. Hvis du har brug for at aktivere GPS-funktionen, skal du starte den aktivitet, du ønsker at udføre, via uret.

Charge 4 svarer meget til den foregående model, hvilket betyder, at ting som remme eller lænker passer sammen. Så du får ikke noget spændende nyt look at se på, men til gengæld er GPS nu en del af pakken.

Armbåndet sælges enten som en almindelig version eller som en speciel version, hvor du får to sæt remme med.

Der er ikke meget, som trækker denne model ned. Den fungerer overraskende godt til de fleste ting og vil være et godt alternativ for de fleste mennesker, der ønsker at holde sig i form.

Generelt får du meget for dine penge, hvis du vælger Charge 4. Og vi har derfor ingen problemer med at anbefale dig denne model.