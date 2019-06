Flere bruger mobilen som kreditkort

Når Teleselskabet 3 i dag lancerer et nyt samarbejde med Spotify, er det blot seneste skud på stammen af produkter og tjenester, som danskerne køber via deres mobilregning.

Samarbejdet betyder, at 3-kunder kan bestille og betale for deres musikabonnement uden at skulle have deres normale betalingskort op af lommen.

- Betaling med mobiltelefonen vokser stille og roligt. Nogle gange helt tilfældigt, fordi kunderne pludselig opdager, at det er muligt, forklarer David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3, om udviklingen.

Og han erkender, at betalingsmuligheden sagtens kunne have fået endnu mere opmærksomhed.

- Reelt set har vi vel ikke gjort nok ud af det. For mulighederne er faktisk rigtig gode, mener han og forventer, at antallet af tjenester og produkter, der sælges via mobil abonnementet, vokser fremover.

Alternative indtægter

Det er dog ikke alene kunderne, der får et alternativ til normal betaling med kreditkort, når de shopper musikabonnementer hos Spotify, køber en busbillet eller jagter en ny app i iTunes og Google Play, der ligeledes kan betales over mobilregningen.

Teleselskaberne har nemlig også glæde af løsningen.

- Det er jo ingen hemmelighed, at selve prisen på et mobilabonnement ligger meget lavt, når vi sammenligner med flere andre lande i Europa. Der er virkelig en hård konkurrence på det danske marked.

- Derfor er det her også en god mulighed for os at få en fortjeneste ud af produkterne.

