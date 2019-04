Flere rammes af digitale tyverier

TIP OS: Har du fået din bankkonto lænset af kriminelle? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

620 gange sidste år blev en bankkunde udsat fra tyveri af sine penge. Og vel at mærke tyverier af den digitale slags, viser nye tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

De kriminelle brød ind i kundernes netbanker eller narrede kontonumre, passwords og NemID-koder ud af deres ofre. Samlet førte det til et tab på 14,2 millioner kroner, eller hvad der svarer til i gennemsnit 23.000 kroner pr. sag.

Det er tæt på 6000 kroner mere, end tabet pr. sag var for blot to år siden, viser beregninger, som Ekstra Bladet har lavet.

Android hårdt ramt

Udviklingen kommer dog ikke bag på en af verdens førende eksperter i cybersikkerhed.

- Globalt steg antallet af angreb med malware sidste år, forklarer David Emm, der er senior researcher hos sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab til Ekstra Bladet.

Det er særligt brugere af Android-telefoner, der er udsatte. Her blev tre gange så mange som året før nemlig udsat for angreb med malware.

- iPhone er ikke så sårbar, og 99 procent af al mobil malware er målrettet Android-telefoner, siger David Emm.

- Noget af det handler om den store markedsandel, som Android har. Men også at Android er styret af mange producenter, og at der er flere muligheder for at downloade software til din enhed. Det gør styresystemet til et mere attraktivt mål for hackerne.

Her er tabet størst De fleste digitale tyverier fra bankkunderne sker ved, at man bliver lokket eller narret til at aflevere sine informationer. Det kan for eksempel ske ved, at man taster oplysninger ind på en falsk hjemmeside. Eller oplyser personlige data i telefonen.

Hos Finans Danmark kalder man dog stigningen i tab fra 2017 til 2018 på 3,2 millioner kroner for acceptabelt. For mængden af digitale transaktioner er også stigende og ramte sidste år godt 5000 milliarder kroner.

Alligevel opfordrer organisationen bankkunderne til at være endnu mere påpasselige. For eksempel kan man beskytte sit NemID bedre ved at bruge den digitale app, som er udviklet. På den måde kan man nemlig aldrig ved en fejl komme til at dele en kopi af koderne.

Tænk før du klikker

David Emm mener på samme måde, at vores digitale skepsis har brug for at blive skærpet.

- Du kan jo blive ramt alene ved, at du klikker på et link. Eller hvis du downloader og installerer et program på din telefon eller computer.

- Problemet er bare, at mange brugere ikke lægger mærke til, hvad de får sagt ja til.

