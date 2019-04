Første kig: Så god er Samsungs bøjelige telefon

Hvor meget bøjelig telefon får du for 15.900 kroner?

I denne uge løfter Samsung, der sælger netop sådan en model, sløret for Galaxy Fold, der indtil nu ikke har været i hænderne på andre, end Samsungs mest betroede ansatte.

Og skal man tro de første reaktioner fra techanmelderne, der nu har modtaget deres eksemplar, så får man ganske meget for den formue, som telefonen koster.

The Verge: Tilfredsstillende oplevelse

Dieter Bohn fra The Verge var skeptisk, inden han fik fingrene i den dyre foldbare telefon fra Samsung. Men efter blot nogle få timers brug er hans skepsis vendt til positiv overraskelse.

- Telefonen lukker med en tilfredsstillende lyd og er bygget til nemt at blive foldet ud igen. Den føles virkelig som en lille tablet, der virker mere nyttefuld, jo længere jeg bruger den.

Som andre anmeldere sammenligner han telefonens ydelse med Galaxy S10, men fremhæver også, at man nemt kan blive distraheret af den tydelige og følbare fold i midten af den store skærm.

Unbox Therapy: Det her er fremtiden

Youtuberen Lewis Hilsenteger fra Unbox Therapy er mildt sagt begejstret over de første indtryk, han har fået af Galaxy Fold.

- Det er telefonen, vi har ventet på. Det er et spring i en ny retning.

- Det har vi ikke set før, mener han.

Han roser både billedkvaliteten i de indbyggede kameraer, men også hvor godt foldefunktionen virker.

- Den er faktisk hurtig til at skifte mellem normal telefontilstand og tablet. Det er som at have en iPad Mini med lommen.

- Det er en usædvanlig oplevelse at skulle holde telefonen med to hænder, men det er super nemt at holde den. Det her er fremtiden, mener Lewis Hilsenteger.

Casey Neistat: Man kan se folden

Det er en meget tilfredsstillende oplevelse at bruge Galaxy Fold, mener Casey Neistat, der dog understreger, at telefonen er tykkere end normale telefoner. Men modellen er ikke større, end at man kan leve med det, vurderer han.

- Keyboardet fungerer virkeligt godt. Det gør det lille display på forsiden også, når telefonen er foldet sammen.

- Displayet har en fantastisk opløsning, men der er en synlig fold ned gennem skærmen. Du kan også føle den, forklarer youtuberen, der alligevel mener, at man hurtigt glemmer den.

- Den ødelægger ikke telefonen. Det svarer lidt til, da Apple lancerede sin første telefon med et hak i toppen af skærmen. Men det er da ærgerligt, at folden er der.

Galaxy Fold går i forsalg 26. april og sælges fra 3. maj hos YouSee, Elgiganten og hos Samsung selv.