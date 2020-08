For dyr til at være perfekt

For dyr.

Det er verdens nemmeste dom at hive i automaten, når man skal bedømme Samsungs nyeste mobiltelefon med pen, Galaxy Note 20 Ultra. Men selv dem, der har penge på kistebunden, bør føle sig taget en smule ved næsen, når man kigger på prisniveauet. Det gælder i øvrigt også Apples dyreste Pro-serie.

Nå, men det løb er så kørt. Vi har som forbrugere ædt det vanvittige topniveau, der i dag er på priserne. Ikke mindst fordi de fleste alligevel betaler af på deres dyre indkøb og behændigt glemmer totalprisen.

Pennen er hjertet i Note-serien. Det er bare de færreste, der ender med at få glæde af den, mener Ekstra Bladets tech redaktør. Foto: Ekstra Bladet

Et skridt fremad

Selvom man alene på grund af prisen ikke kan give Samsung hæderen for at levere den perfekte telefon, så er Note 20 Ultra - når prisen trækkes fra - perfekt til dem, der ønsker sig den bedste store mobiltelefon, man kan få. Og som ikke er en iPhone.

Jeg har tidligere hyldet Note-serien, da jeg privat ejer og med fornøjelse bruger forgængeren Note 10 Plus. Det er ikke pennens skyld, da den bliver siddende i 'sit hylster' det meste af tiden. Men skærmen, byggekvaliteten og den samlede pakke var allerede i 10-serien fantastisk.

Note 20 Ultra er på samme måde et skridt fremad. Sjældent har en mobiltelefon været så lækkert bygget og ligget så godt i forholdsvis store hænder som denne model.

Kameraerne på bagsiden af Note 20 Ultra er gemt i en klods af et modul. Det er ikke elegant løst, men kameraerne fejler bestemt ikke noget. Foto: Ekstra Bladet

Samsungs nye topmodel: Det koster den

Til den professionelle

Samsung vil gerne fremhæve alt det elektroniske hejs, som telefonen hjælper med. Ikke mindst i arbejdssituationer hvor man skal jonglere mange dokumenter og bruge sin telefon som sin anden computer.

Man forstår det godt, da modellen i højere grad er relevant for de mere professionelle brugere end for de fleste læsere af denne anmeldelse. Det forhindrer dog ikke den private bruger i at blive en glad Note-fan. Bare du husker, at du for det halve eller billigere kan få rigeligt mobil for pengene. Og stadig med en flot skærm, hurtig afvikling af programmerne og fine kameraer.

Sidstnævnte er også et af områderne, Samsung sælger modellen på. Det er forståeligt. Ikke mindst når man tænker på, at modellen nu har de tæt på perfekte kameraer, man lovede i Galaxy S20-serien, men ikke leverede 100 procent på.

Se videoanmeldelsen fra The Verge her. Video: YouTube

Køb hovedtelefonen i stedet

Ville jeg så købe Note 20 Ultra? Nej. Hverken som en opgradering af min Note 10 Plus eller som et nykøb. Priserne er ganske enkelt stukket af og så høje, at jeg er nødt til at sige stop nu.

Derimod ville jeg måske overveje det, hvis der kom et særligt godt tilbud, hvor Samsungs nye in-ear-hovedtelefoner, Buds Live, følger med i købet. Dem anmelder vi senere, men allerede nu kan jeg varmt anbefale de små 'bønner', der sidder perfekt i ørerne og lyder ganske fint.

Man kunne selvfølgelig også bare nøjes med at købe hovedtelefonerne. Der får du nemlig klar værdi for pengene. Og bliver ikke flået.

De små hovedtelefoner kaldet Buds Live følger normalt ikke med i købet af den dyre Note 20 Ultra. Det er ærgerligt, fordi de er den mest spændende nyhed fra Samsung i denne omgang. Foto: Ekstra Bladet