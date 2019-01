For fræk til Las Vegas: Trækker pris til dildo tilbage

It-messe fortryder, at de gav en dildo til kvinder prisen som årets opfindelse - men har ingen problemer med sexdukker eller vr-porno til mænd

Der er sex for mænd - og så er der sex for kvinder.

Og selvom det umiddelbart lyder som noget fra samme skuffe, så er der åbenbart stor forskel på moralen, hvis man er chef for it-messen CES i Las Vegas.

Trak pris tilbage

Messen holdes netop i disse dage og skulle efter planen have lagt lokaler til en sexgadget til kvinder. Produktet med navnet Osé var nemlig udpeget som vinder af en af messens priser som årets bedste opfindelse.

Men som ejeren af firmaet Lora Dicarlo nøgtern konstaterer, så blev prisen pludselig trukket tilbage.

- Mit team var lykkelige og fejrede det.

- Men vores begejstring blev slået ned, da CES trak prisen tilbage og forbød os både at vise og udstille Osé på messen, skriver hun i et længere blogindlæg om sagen.

Lora Dicarlo står i spidsen for det amerikanske firma, der altså ikke må vise sine produkter frem på en messe, der tidligere har givet plads til andre typer af sexlegetøj. Pr-foto

Sexdukker er ok

Lora Dicarlo har forgæves forsøgt at få en god forklaring ud af CES, der imidlertid flere gange har givet forskellige grunde til, at den kvindelige dildo ikke var værdig nok.

Først mente messen, at produktet var utugtigt, og dermed ikke passede ind.

- Men CES har tidligere vist både en sexdukke til mænd og vr-porno frem på messen. Så det forstår jeg ikke, siger hun.

Senere lød meldingen, at produktet slet ikke passede ind i den kategori, som det vandt prisen i. Et argument, som Lora Dicarlo afviser som det rene nonsens.

Pr-foto

Dobbelte standarder

Problemet er i stedet, at der er forskellige standarder for, hvad der er i orden at vise frem til mænd og til kvinder, når det gælder sexlegetøj, mener hun.

- CES har en lang tradition for kønsdiskrimination, sexisme og dobbelte standarder, lyder vurderingen fra Lora Dicarlo, der dog kan glæde sig over, at hendes dildo nu har fået mere omtale, end hun nogensinde havde fået alene ved at modtage pris.

Ledelsen i CES bekræfter forløbet, men afviser i dag at udtale sig yderligere om sagen og vil ikke forklare, hvorfor en dildo først vinder en pris og så smides ud af 'Syndens By' Las Vegas.

