Forbyder farligt ur til børn

EU griber ind over for smartur til børn, som fremmede kan hacke og udnytte data fra - uret sælges også i Danmark

Salget af det tyske smartur Safe-KID-One fra firmaet ENOX forbydes nu af EU.

I et ganske usædvanligt skridt forlanger de europæiske myndigheder, at uret omgående trækkes tilbage fra markedet og opfordrer forbrugerne til at levere produktet tilbage til forhandleren.

Uret, der blandt andet sælges online i Danmark på conradelektronik.dk, kan bruges til at overvåge, hvor ens børn er henne.

Problemet er bare, at uret er så elendigt og usikkert bygget, at også hackere nemt kan få adgang til data om børnene og forfalske kommunikationen til barnet.

Marked fyldt med junk

Det er ikke første gang, at de smarte overvågningsure til børn er under kritik.

Således har den norske udgave af Forbrugerrådet Tænk lavet en grundig undersøgelse af markedet for netop disse produkter.

Den afslørede, at flere af urene til børn er særdeles usikre og slet ikke bør sælges. Efterfølgende har både større butikskæder, og myndighederne i blandt andet Tyskland grebet ind over for produkterne.

Det er uret her, der ikke længere må sælges i EU.

