Forbyder populær videotjeneste

Det er slut med at bruge videotjenesten Zoom på skolerne i New York.

Det har byens skolemyndigheder ifølge CNN besluttet som en reaktion på talrige afsløringer de seneste dage af, hvor ringe sikkerheden i appen er.

Det er op til de enkelte skoler at afgøre, hvilket videosystem de i stedet vil bruge. Men opfordringen fra myndighederne er, at de skoler, der i dag bruger Zoom, flytter til Microsoft Teams eller et andet system, der er kendt for at have styr på sikkerheden.

Talrige problemer

Netop sikkerheden og beskyttelse af brugernes private data på Zoom lider under adskillige problemer, som firmaet bag tjenesten nu forsøger at løse.

Blandt andet har det været nemt for hackere at få adgang til et stort antal videoer, som er blevet optaget under Zoom-møder. I nogle tilfælde har uvedkommende også deltaget i Zoom-møder og delt pornografisk materiale med mødedeltagerne. Sidstnævnte har fået sit helt eget ord, nemlig 'Zoombombing'.

Indtil for kort tid siden delte Zoom også data om brugerne med Facebook, uden at orientere brugerne om datadelingen. Den sag har nu ført til en retssag mod firmaet.

Sager om sammenkobling af data fra LinkedIn med Zoom, som afslørede brugernes navne over for andre i et møde, har ligeledes knækket tilliden til Zoom. Og det er altså blot nogle få af sagerne.

Fordelen ved Zoom er, at systemet er gratis og utroligt nemt at komme i gang med. Men 'betalingen' er i nogle tilfælde en mere usikker tjeneste, som andre kan overvåge og udnytte. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Skoler har ansvaret

Det er uvist, hvordan danske skoler bruger Zoom i undervisningen.

Ifølge en vejledning fra Danmarks Læringsportal, som Børne- og Undervisningsministeriet står bag, er Zoom ikke på listen over anbefalede it-platforme til brug i undervisningen.

I samme vejledning advares skolerne også om, at skolerne altid har ansvaret for at risikovurdere alle programmer og tjenester. Og sikre at elevernes personoplysning er godt beskyttet:

'Når skolen afsøger markedet for fjernundervisningsprogrammer, skal man undersøge, om leverandøren bag programmet har adgang til elevers personoplysninger.'

'I så fald, skal skolen som dataansvarlig indgå en databehandleraftale med leverandøren. De fleste leverandører har typisk en standardaftale, som er en integreret del af deres licensaftale. Databehandleraftalen regulerer bl.a., hvordan leverandøren må behandle elevernes data, hvor længe data må opbevares mv.,' skriver læringsportalen.

Samme svar giver Datatilsynet mandag til Ekstra Bladet. Her er holdningen, at skoler og alle andre med et dataansvar aldrig bør installere eller bruge tjenester, man ikke kender sikkerheden hos.

