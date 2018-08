Fortnite endelig klar til Android: Men er din telefon på listen?

Verdens mest populære spil Fortnite blev i dag frigivet til verdens største mobile styresystem Android.

Det skete under lanceringen af Samsungs nye flagskib Note 9, da det indtil på onsdag det alene er en håndfuld af de dyreste Samsung-telefoner, som kan prøve Fortnite.

Og selv herefter vil det kun være udvalgte Android-telefoner, der får mulighed for at bruge kultspillet.

Fortnite: Det er mindstekravene Din Android-enhed skal ifølge Fortnite.com mindst leve op til nedenstående krav for at kunne bruge spillet: OS: 64 bit Android, 5.0 eller højere RAM: 3 gigabyte eller højere GPU: Adreno 530 eller højere, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 eller højere

Dropper Googles app store

Forklaringen er, at telefonerne skal have en vis størrelse og regnekraft for, at spillet kan afvikles ordentligt.

Og for at slippe for at betale 30 procent i 'skat' til Google, kan du heller ikke hente spillet i den normale app store, men skal forbi Fortnite's hjemmeside og hente det der.

Sådan kommer du i gang

Det kræver i begyndelsen en særlig invitation at få lov til at bruge Fortnite på Android.

Den får man ved at tilmelde sig beta-programmet her. Hvis du har en nyere Samsung-telefon og vil være først, kan du hente spillet via appen Samsung Game Launcher.

Du kan få svar på en lang række af spørgsmål om Android-udgaven her.

