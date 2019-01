Fortnite ramt af stort sikkerhedshul

Udspekulerede hackere har i flere uger haft mulighed for at udnytte spillerne på verdens mest populære onlinespil

Kultspillet Fortnite har i flere uger været ramt af et alvorligt sikkerhedshul, som har gjort det nemt for hackere at få adgang til alt fra at overtage brugernes chat, deres profiler og mulighed for at købe dyrt indhold.

Det er it-sikkerhedsfirmaet Check Point, der netop har afsløret hullet. Og det er langt mere avanceret, end de huller i sikkerheden der før har ramt spillet.

Børn som 10-årige Henry Hailey er meget aktive på spillet. Men de er også nemme ofre. Foto: MARTHA IRVINE/Ritzau Scanpix

Klik på links var farligt

Tidligere har hackerne skullet lokke brugerne til selv at taste deres brugernavn og password ind for at få adgang.

Det nye sikkerhedshul gjorde det derimod muligt at få adgang, alene ved at ofrene skulle klikke på et link i en mail og andre former for beskeder.

Brug for varsomhed

Check Point har inden offentliggørelsen af sagen advaret Epic Games, der står bag Fortnite, om sagen. Og hullet er derfor lukket nu.

Alligevel viser den, at man skal være meget varsom med, hvilke mails og beskeder man accepterer og klikker på links fra.

Da Fortnite, der har tjent milliarder til Epic Games, særligt spilles af yngre brugere, ligger der samtidig et stort it-ansvar på mange forældre, mener Check Point.

