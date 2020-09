Forvirring om 5G: Virker ikke

Du skal kigge dig godt for, inden du vælger en 5G-telefon. Det er nemlig ikke sikkert, at telefonen understøttes af dit teleselskab, skriver MereMobil.dk

Lige nu er det alene TDC, der har sat strøm til en lille del af dets planlagte 5G-netværk herhjemme. Telenor og Telia er også så småt i gang, mens Teleselskabet 3 følger efter senere i år.

Problemet er blot, at selv med det rigtige abonnement og adgangen til en 5G-antenne, så risikerer brugerne, at deres telefoner ikke giver adgang til det hurtige internet.

Retter billige fejl

Nye telefoner udeladt

For eksempel er der endnu ikke åbnet op for de helt nye Galaxy Note 20-telefoner fra Samsung. Heller ikke OnePlus 8 og 8 Pro, der er 5G-modeller, understøtter TDC.

Forklaringen er, at de enkelte modeller - uagtet at de er bygget til 5G - skal understøtte de rigtige 5G-frekvenser, godkendes af det enkelte teleselskab og have den rigtige software for at virke på et dansk mobilnetværk.

Du kan se den aktuelle liste over, hvilke 5G-telefoner der understøttes hos TDC, her.

