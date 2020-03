Frankrig: Apple snød sig til højere priser

Apple forbød forhandlere at konkurrere med hinanden og krævede ens priser, hvilket gjorde det dyrere at være kunde - det koster nu firmaet en gigantisk bøde på otte milliarder kroner i Frankrig

TIP OS: Kender du til Apples eller andre firmaers styring af priserne i Danmark? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives hvis dette ønskes

Hvordan lykkes det et firma som Apple at holde så høje priser? Og hvordan kan det være, at priserne ofte er nøjagtig de samme?

I dag kan undrende danske kunder kigge sydpå mod Frankrig for at få et godt bud på, hvordan Apples 'prismagi' kan være skruet sammen.

Her har myndighederne nemlig netop stukket det amerikanske firma en gigantisk bøde på otte milliarder kroner for med vilje at ødelægge konkurrencen på det franske marked.

Se også: Kontrollant om 5G: Ingen grund til panik

Koordinerede priserne

I praksis er det ifølge afgørelsen sket ved at tvinge de såkaldte autoriserede forhandlere - som i Danmark for eksempel er firmaet Humac - til ikke at konkurrere med hinande. Og ved at forhindre dem i at sænke priserne.

Konsekvensen er efter myndighedernes opfattelse, at Apple på den måde har kunne snyde sig til at få en fast høj pris, der ville være lavere, hvis markedet for dyre dimser fra Apple var frit.

Apple skal også betale den store bøde, fordi firmaet i nogle tilfælde har givet sine egne butikker fortrinsret til udvalgte produkter, mens andre forhandlere er blevet sat i anden række.

Se også: Fældet af corona: Ny iPhone udskudt

Apple: Nedslående afgørelse

Bøden er den højeste, der nogensinde er givet i Frankrig. Men sagen betragtes også med stor alvor og forfølges ifølge The Verge i andre lande.

Udover Apple skal to autoriserede forhandlere, Tech Data og Ingram Micro, også samlet betale en bøde på yderligere en milliard kroner til den franske stat.

Apple kalder afgørelsen for nedslående og mener, at straffen er alt for hård. Særligt fordi den falder for en praksis, der går 'mange år tilbage'.

Firmaet planlægger nu at appellere bøden.

TIP OS: Kender du til Apples eller andre firmaers styring af priserne i Danmark? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives hvis dette ønskes

Se også: Apple: Sådan desinficerer du din iPhone