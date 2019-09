Fremragende hovedtelefon til den halve pris

Det er i dag ikke unormalt, at mærkeproducenterne af hovedtelefoner tager 3000 kroner eller mere for en over-ear-hovedtelefon med indbygget støjreduktion.

Derfor var det også forfriskende at teste JBL 650BTNC, der er en hovedtelefon, som til det halve leverer langt over, hvad du betaler for.

Lyden er rigtig god, og teknologien til at begrænse støjen fra flyvemaskiner, skrigende babyer i bussen og fulde mennesker i toget er effektiv og svært at sige noget skidt om.

Se også: Billig hovedtelefon er en solid arbejdshest

De indbyggede ørepuder gør hovedtelefonen behagelig at have på i flere timer ad gangen. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Vare med ørevoks blev solgt som ny

Det samme gælder byggekvaliteten. Modellen er behagelig at have på - også i længere tid ad gangen. Her kan problemet med andre modeller være, at de klemmer eller giver 'våde ører' efter mindre end en times brug.

Batteritiden er også rimelig, ligesom hovedtelefonen har været god til at holde forbindelsen til de lydkilder, vi trådløst brugte under testen.

Vores største anke er den klassiske, som mange lignende produkter lider under: samtalekvaliteten er ikke god nok. Her går det primært ud over den, som skal høre dig.

Men det er ødelæggende for lysten til at bruge hovedtelefonen til opkald. Det trækker også ned, at modellen oplades med microUSB-stik og ikke USB C.

JBL 650BTNC er set til godt 1500 kroner.

Se også: Lille hovedtelefon med stor lyd

Knapperne til at styre volumen, afspilning og din stemmeassistent sidder logisk og er nemme at betjene. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Sennheiser smider bombe på lydmarkedet