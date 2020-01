Fremragende laserprojektor kræver ikke plads

Hvis du vil se film på en stor skærm, er det ofte meget billigere at vælge en projektor og lærred end et almindeligt tv - især hvis du vil have en størrelse på over 75 tommer. Ved sådanne størrelser har traditionelle LCD- eller OLED-skærme simpelthen været uspiseligt dyre, skønt situationen er forbedret noget på det seneste.

På markedet findes der et hav af projektorer at vælge imellem. Og du behøver ikke nødvendigvis at bruge over 10.000 kroner for at gøre et godt køb.

Ikke desto mindre bliver du nødt til at strække budgettet en del mere her, hvis du vil se tv i et rum, der ikke er helt mørkt - eller hvis du simpelthen ikke har plads til at konfigurere en traditionel projektor opsætning med selve projektoren bagerst i rummet eller oppe i loften.

Vi har derfor testet Optoma UHZ65UST, der er en laserbaseret projektor, der også kaldes 'short throw' eller 'kort kast' på dansk, om man vil. Den behøver således marginal afstand fra væggen for at levere et stort billede - det er potentielt en perfekt løsning, hvis du har et rum, der ikke egner sig til projektorer.

En anden god projektor:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Hvis du køber denne projektor, skal du vide, at det ikke er nogen lille enhed, du har med at gøre. Men Optoma har brugt tiden klogt med tanke på at designe produktet, så det designmæssigt tager sig godt ud. De har også en slags soundbar indbygget, så du i teorien kan klare dig uden eksterne højttalere, hvis du har meget begrænset plads.

Projektoren er meget bred, men går ikke langt ud fra selve væggen. Den kan minde lidt om en forvokset soundbar. Ud mod rummet får du en stofbeklædt løsning, som også har til opgave at beskytte de indvendige højttalere.

Her kan du se fødderne i bunden af enheden. Foto: Tek.no

Fødderne under enheden er praktisk taget gevindskruer, som er præcise, når projektoren skal justeres, så billedet er så godt som muligt, inden du foretager den endelige finjustering via menuerne.

Og her skal du være lidt forsigtig. Der følger to afstandsmål med i kassen, som du kobler rundt om enheden. De viser, hvor stort et billede du får ved de forskellige afstande. Hvis du måler nøje og sætter projektoren vandret mod underlaget, får du et bedre og mere præcist billede.

Det kan nemlig let blive lidt skævt, når du opsætter en ‘kort kast’-projektor. Du skal ikke mindst sørge for, at det lærred, du bruger, er rigtigt. Hvis lærredet er bølget, ses dette meget tydeligt ved sådan en projektor, hvor marginen mellem perfekt og helt skæv er ganske lille.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at projektoren ikke har gode muligheder for at justere billedets højde, bortset fra at tilte det ved fødderne. Dermed kan du være lidt låst i placeringen, i forhold til at få den størrelse og højde du ønsker.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Når du først har fået målt og indstillet den rigtige afstand på projektoren, er det relativt let at få resten justeret korrekt.

I menuerne finder du et valg kaldet 'Geometric correctionø. Og her finder du det meste af det, du har brug for for at få billedet rektangulært. En af de funktioner, du også finder, er 'Warp Control', som hjælper dig med at justere det meste af enhver skævhed i billedet.

Hvis det ikke virker, kan du klikke på 'Warp Calibration'. Herefter får du et gitternet på skærmen, som har grønne bokse ved yderkanterne. Antallet varierer afhængigt af, hvor fint nettet - du har valgt - er. Disse grønne bokse kan du nu markere og trække i, så du kan finjustere billedet, hvis det er nødvendigt.

Det er også være værd at bemærke, at projektoren har sin egen fokusindstilling i menuen, hvor du blot trykker til venstre eller højre på kontrollen for at få billedet skarpt.

Menuerne er generelt enkle og pænt opsat. Derudover er fjernbetjeningen god, med en størrelse, der stort set er den samme som fjernbetjeningen på et Apple TV. Knapperne er oplyste, hvilket er et plus, hvis du vil foretage ændringer i et mørkt rum.

Projektoren selv understøtter også apps, så du behøver ikke nødvendigvis at investere i et Apple TV eller Chromecast for at få adgang til de mest almindelige apps som Netflix eller YouTube.

Artiklen fortsætter længere nede...

Sådan ser menuerne ud. Foto: Tek.no

Som tidligere nævnt har denne model fra Optoma også højttalere udover at være en projektor. Og vi må sige, at lyden er imponerende god i denne enhed. I det mindste sammenlignet med de projektorer vi har testet indtil videre.

Bassen er ikke særlig kraftig, men stadig nok til stede til, at du kan se en film, uden at den bliver fuldstændig tandløs. Mellemtone og diskant er også godt afbalanceret.

Derudover har den sin egen lydmodus, så du kan bruge projektoren som et lydsystem, selv når du ikke ser video eller film. En smuk og praktisk funktion.

Ikke desto mindre vil det naturligvis være endnu bedre, hvis du allerede har et potent anlæg til rådighed, der kan hjælpe. Det vil stadig være den bedste løsning, men projektoren klarer sig også godt på egen hånd.

En anden god projektor:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Det er ingenlunde billedets kvalitet, der primært vækker vores interesse. Og med god grund. Det er simpelthen en meget kapabel og kraftig projektor, som Optoma har udviklet, der også formår at give dig god billedkvalitet, selv når rummet er delvist oplyst.

Og det er en af ​​styrkerne ved at bruge laser. Der er nemlig godt med lysstyrke og ikke mindst præcision i farverne.

Vi sætter Apple TV til og tænder for Netflix. Her finder vi et dyreprogram med legenden David Attenborough. Ikke alene er indholdet ekstremt godt, men som sædvanlig er produktionen en af ​​de allerbedste.

Der er også meget godt at skrive om den medfølgende fjernbetjening. Foto: Tek.no

Farverne i denne projektor er kraftfulde og velmættede og tackler HDR-indhold uden problemer. Dette kombineret med en meget stabil lysstyrke er opskriften på noget af det bedste, vi har set fra en projektor.

Samtidig må vi slå et slag for, hvor god projektoren er til at skelne mellem mørke og lyse dele af billedet. Det er simpelthen imponerende, hvor godt et sortniveau den præsterer, selvom de fysiske love stadig gælder - det vil sige, jo mørkere det er omkring dig, jo mere imponerende er sortniveauet.

Det er også værd at nævne, at denne projektor er meget stille. I normal tilstand er støjen så lav, at du kan have lyden ved lav lydstyrke, uden at ventilatorstøjen bliver bemærket. Det er et stort plus i bogen.

Projektoren fra Optoma får en høj bedømmelse i vores test. Foto: Tek.no

En anden god projektor:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Hvis du vil have en laserprojektor, er denne model fra Optoma bestemt værd at overveje. I skrivende stund koster den omkring 25.000 kroner, men det er stadig en relativt lav pris at betale for et så gennemført produkt. For Optoma rammer plet det meste af tiden med sin UHZ65UST.

Projektoren tager sig godt ud i stuen med et design, der falder i god smag hos os her på redaktion. Samtidig er det ikke mindst et brugervenligt produkt, når du først har fundet den rigtige position til projektoren.

Den er lidt svær at få placeret rigtigt, hvorfor det er vigtigt at være præcis i målingen af afstande og placere projektoren korrekt vandret. Og du skal have specificeret væg- og højde afstanden fra gulvet, for at billedet kan placeres som du ønsker. På samme tid er det værd at nævne, at denne type projektor kræver lidt af dit lærred. Små buler vises mere tydeligt end normalt.

Det er mere eller mindre også de eneste svage punkt, vi finder med dette produkt fra Optoma. Du får høj præcision, meget god lysstyrke og potente farver pakket i et parti af billedkvalitet.

Derudover er lyden der er indbygget i produktet, god nok til at gøre filmaftenen til en god oplevelse, selvom et godt eksternt system stadig foretrækkes.

Alt i alt er dette en projektor, der har fundet vej ind blandt vores favoritter, og for det har den fortjent sit ‘anbefalet stempel.'