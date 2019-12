Fremragende robotstøvsuger er blevet klogere

De seneste år har RoboRock-støvsugerne været blandt vores favoritter med en ydelse i top til en lav pris. De begyndte i 2017 med Xiaomi Robot Vacuum (produceret af RoboRock) og fulgte sidste år op med den fantastiske RoboRock S5 (S50). I slutningen af maj i år var det så på tide med endnu en opdatering, som i skrivende stund koster en del mere end forgængeren.

Dagens testprodukt hedder RoboRock S6, og ved første øjekast er der ikke til at se, at der skulle være noget nyt ved den.

Udvendigt er RoboRock S6 næsten identisk med forgængerne. Den er stadig lige så rund og høj som før med 'radaren' på toppen. Men skinnet kan bedrage, og RoboRock har heldigvis implementeret en række forbedringer siden sidste år, og dem skal vi se nærmere på.

Blandt andet skulle motoren være betydeligt mere stille i denne omgang, men med samme sugekraft på 2000 pa. Den skal efter sigende også være 'smartere' - noget, som hjælper på navigeringen, og tiden det tager at støvsuge et helt hjem. Den har også opgraderet muligheden for at dele dit hjem ind i forskellige rum via appen, og evnen til at lave forskellige tidsskemaer og indstillinger til rummene, så du for eksempel altid kan støvsuge køkkenet så lydløst som muligt lige efter middagen.

Batteritiden har også fået en betydelig opgradering. RoboRock har nu et enormt batteri på 5200 mAh, noget producenten oplyser skulle være nok til at støvsuge med stillemode i 2,5 timer. Du skal have et ganske stort hus, før den ikke kan klare en hel runde uden at blive ladet op igen. Skulle det alligevel ske, har den stadig evnen til at holde en pause i rengøringen, køre tilbage til laderen og lade op, før den færdiggør støvsugningen.

Det er altså ikke så meget nyt at spore hos RoboRock S6. De største ændringer kan ses i appen, hvor vi umiddelbart ser forbedringer fra tidligere.

Det kan være svært at se forskellen på forgængeren S5 (t.h.) og nyheden S6. Foto: Tek.no

Robotstøvsugeren styres fortsat via Xiaomi-appen Mi Home, og har du flere produkter fra samme producent, kan du nemt skifte mellem styringen af dem eller få dem til at automatisere opgaver produkterne imellem.

Men selvom du bruger samme app til at kontrollere RoboRock S6, har den andre muligheder end forgængeren S5. For at få adgang til dem, er du dog nødt til at aktivere 'Map Saving Mode', som du finder under Indstillinger og Vacuum Settings.

Derefter gemmer den et kort over dit hjem, mens den støvsuger og opretter automatisk zoner, hvor den tror, at de forskellige værelser er.

Dette var en funktion, vi også rigtigt godt kunne lide i Roombas nyeste i7-robotstøvsuger, og det er godt at se, at Xiaomi følger med. I vores tilfælde talte den et rum for meget - den havde opdelt vores stue i to værelser, men det var let at slå dem sammen til et rum. Man kan også opdele zoner, hvis den har lavet den modsatte fejl.

Efter at have opdelt dit hjem i zoner har du pludselig et par nye og meget praktiske muligheder. Du kan blandt andet bede enheden om at støvsuge et bestemt rum, for eksempel i stuen efter en filmaften med masser af popcorn, direkte fra appen. Tryk bare på den zone eller det rum, du vil støvsuge, og derefter på 'Rengør'.

En endnu mere nyttig funktion er, at værelser og zoner nu endelig kan forbindes til de tidsbestemte sessioner, du indstiller robotstøvsugeren til. Derudover har du muligheden for at bestemme, hvilken tilstand du vil bruge til hvert værelse.

Det åbner for en hel masse valgmuligheder, som vi ikke har haft før. For eksempel kan du bede den om at støvsuge under køkkenbordet med den laveste volumen efter middag hver aften, og så skrue op for effekten hver anden dag, når den støvsuger hele huset, mens du er på arbejde.

Du kan dog ikke navngive de forskellige værelser, hvilket vi synes er lidt fjollet. For eksempel ville det have været rart at sige til en stemmeassistent 'støvsug køkkenet', men det er altså ikke muligt.

Radaren i toppen holder 360 graders øje med omgivelserne. Foto: Tek.no

Som sin forgænger har RoboRock S6 også muligheden for automatisk at registrere, om den er på et tæppe, men du skal stadig aktivere det manuelt under indstillinger. Hvis du har aktiveret det, indstiller den automatisk sugeevnen til maksimum, når den er på et tæppe.

Med smartere software og ruminddeling er RoboRock S6 også blevet hurtigere. Det vil sige - den kører ikke hurtigere, men den er blevet bedre til at forstå, hvad der er den mest optimale rute. Dette lærer den løbende, og ifølge producenten skulle den i sidste ende være i stand til at støvsuge 20 procent hurtigere end sin forgænger.

I vores test så det ud til, at den første runde, det tog i huset, tog ekstra lang tid, længere end med sin forgænger, mens den efterfølgende blev gradvist hurtigere. Forgængeren støvsugede huset på cirka 32 minutter, mens RoboRock S6 begyndte på hele 42 minutter, mens den mod slutningen af testperioden var nede på kun 24 minutter. Det skal siges, at vi i testperioden oprettede to små 'no-go' -zoner, der gjorde, at den støvsugede måske en kvadratmeter mindre end før, men tiden er stadig imponerende.

I hjemmet, hvor vi tester robotstøvsugere, har vi to etager, og med smartere software og avancerede censorer havde vi håbet, at RoboRock S6 kunne gemme kort over forskellige etager. Den skulle nemlig understøtte 'multiple maps'. Her blev vi dog skuffede, fordi det simpelthen ikke virkede, som vi havde håbet.

Støvsugeren gemmer kun et kort, hvis den kan afslutte sin session i opladeren. Vi forsøgte at have opladeren på første sal som sædvanligt, men løftede den op til anden sal for at tage en runde der. Håbet var, at den skulle gemme to forskellige kort, hvor vi kunne definere 'no-go'-zoner på begge. Det fungerer ikke.

Da den begyndte at støvsuge på anden sal, sagde den, at den ikke anerkendte etagen og ikke ville tage hensyn til det lagrede kort, den havde. Via appen kunne man se den registrere det nye miljø, men så snart den var færdig med sit job og var vendt tilbage til det punkt, vi havde sat den på, slettede den kortet. Kun det originale kort over stueetagen blev gemt.

Det, producenten mener med flere kort, er tydeligvis bare forskellige varianter af samme etage. Et kort med ruminddeling, et kort hvor du kan definere dine egne zoner og et kort med 'alt'. I praksis forestillede vi os et enkelt kort, men det gjorde producenten selvfølgelig ikke.

Sådan set det kortlagte hjem ud i appen. Foto: Tek.no

RoboRock S6 har tre let skjulte forbedringer, når det kommer til rengøring. For det første består den roterende sidebørste ikke længere af små børster. Hvor der tidligere var et silikonenav, der indeholdt tre forskellige børster, er det hele nu lavet af silikone og har fem arme. Dette skulle være for at øge støvabsorptionen mens den drejer, og samtidig skal det være mere skånsomt mod gulvet.

Den anden nyskabelse er, at hovedbørsten nedenunder nu er fleksibel og løftes op, hvis den forsøger at bevæge sig over ekstra store genstande. Ingen af disse ændringer gjorde nogen særlig forskel i vores støvsugertest, men især den fleksible børste kan vi forestille os er nyttig til tider.

Den tredje er, at motoren er blevet mere støjsvag, selvom den har den samme sugeeffekt som den foregående. Xiaomi kan prale af, at den er hele 50 procent mere støjsvag end sin forgænger, og ved første tur mente vi bestemt, at S6 bestemt var mere støjsvag end sin forgænger. Da vi fandt decibelmåleren frem, var det imidlertid ikke den store ændring, vi så.

Det varierer omkring 2-3 decibel mellem de to modeller. I praksis opfattes det som en lavere volumen, og vi vil også mene, at S6 har en lidt mindre hvinende lyd end sin forgænger, men vi oplever ikke nogen dramatisk ændring. Men det tæller jo alt sammen, og når den er indstillet til lydsvag tilstand og kører i et andet rum, lægger du slet ikke mærke til lyden.

Du får fortsat adgang til støvbeholderen ved at løfte låget i toppen. Den er ikke den bedste på markedet - og du skal passe på, at der ikke falder noget ud af det store hul, som enheden har. Foto: Tek.no

I vores støvforsøg, hvor vi spreder forskellige typer snavs af forskellige størrelser i et lille område på gulvet, gjorde S6 det lige så godt som sin forgænger. Det vil sige næsten perfekt score. Den støvsugede 59/60 gram af de større partikler (ris) og 60/60 gram af de små (sukker). I navigationstesten, hvor vi placerer riskorn 30 forskellige, faste steder i huset, hentede det hver eneste af dem. I betragtning af hvor god score flere robotstøvsugere har fået for nylig, er vi sandsynligvis nødt til at øge sværhedsgraden i fremtiden for at kunne skelne de bedste fra hinanden.

Udover at støvsuge kan RoboRock-støvsugere også vaske dit gulv. Det gør du ved at montere en lille vandtank/moppe på undersiden, som automatisk sætter robotstøvsugeren i vaskemode. Den trækker derefter en våd moppe rundt på dit gulv uden vaskemiddel. Producenten anbefaler ikke at bruge vaskemiddel, da det kan tilstoppe dyserne mellem vandkammeret og moppen, akkurat som vaskerobotten til iRobot advarede os om. iRobot løste problemet ved at tilbyde engangsvaskemopper med sæbe i selve moppen, men det gør RoboRock ikke.

Der følger en særlig vandtank, to mopper, der kan genbruges, og ti engangs-mopper med i købet. Foto: Tek.no

RoboRock er dog også begyndt at tilbyde engangsmopper som iRobots vaskerobot, men de er uden nogen form for vaskemiddel. Når du køber en RoboRock S6 får du 20 engangsmopper med, og to som kan genbruges. Resultaterne er meget ens, og bortset fra at man slipper for at svine hænderne til med at skylle og vride den genbrugelige klud, ser vi ikke nogen særlig grund til at købe engangsvarianten.

Ganske som sin forgænger gør robotten et godt stykke arbejde med hensyn til en jævn fordeling af vand på gulvet, og vi snød lidt og sprøjtede vaskemiddel på nogle områder af gulvet, der var synligt snavset. Det var nok til at få et helt udmærket resultat. Dog skal du enten oprette virtuelle vægge i appen, hvor dine tæpper er eller fjerne dem manuelt, ellers vil robotstøvsugeren sandsynligvis sætte sig fast med moppen på tæppet. Ligesom forgængeren synes vi, at vaskedelen af støvsugeren er en fin bonus, men ikke mere end det.

Foto: Tek.no

Xiaomi Mi RoboRock S6 er bedre end sin forgænger på en håndfuld punkter, men den føles næsten mere som et produkt, som skulle have haft navnet S5.5 i stedet for S6. For selvom den er bedre, er der ingen store forskelle her. Den er mere støjsvag, men ikke mere kraftfuld. Den er smartere, men ikke så smart, som vi måske havde håbet. Vaskenmoppen er blevet forbedret, men er stadig ikke noget, vi tror, at mange mennesker vil bruge.

Vi er vilde med forgængeren RoboRock S5, så det er nok svært at undgå at kunne lide opfølgeren. Den gør trods alt et strålende produkt lidt bedre. Men efter et års udvikling forventede vi mere, især når firmaet tager mere for

Under alle omstændigheder får du en ganske god robotstøvsuger, hvis du køber RoboRock S6, men du får en næsten lige så god robotstøvsuger, hvis du køber RoboRock S5 til en lavere pris.

