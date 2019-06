Fremtiden for din iPhone ser mørk ud

Når Apple senere i år vanen tro opdaterer sit styresystem til iPhone, er tallet 13 ikke ulykkens tal.

I hvert fald ikke hvis du er vild med mobiltelefoner, hvor du kan gøre det grafiske udtryk på styresystemet mørkt. Og netop dark mode er på vej til iOS 13, som Apple mandag lancerede under sin udviklerkonference i Californien.

iOS 13 gør ifølge Apple også Face ID 30 procent hurtigere, ligesom der kommer mange nye funktioner i iMessage, foto- og videoappen og andre centrale steder i styresystemet.

Hvis flere, som ejer hovedtelefonen AirPods, er sammen, bliver det med iOS 13 fx muligt at dele lyden fra for eksempel en sang eller en video med hinanden ved at føre det andet par AirPods tæt på den afspillende enhed, der kunne være en iPhone.

Apple er i fuld gang med at lave styresystemer, der er målrettet de enkelte produkter. Det betyder også et farvel til iTunes i den form, vi tidligere har kendt programmet, som nu deles ud på flere forskellige apps. Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Sæt USB-sticks i iPads

Selvom dark mode er blandt de mere synlige nyheder i det nye styresystem, har det langt mere vidtgående konsekvenser for brugerne, at iOS nu deles op i flere styresystemer.

Således får iPad sit helt eget styresystem med funktioner og muligheder, der er målrettet de store skærme med pen.

For eksempel kan man fremover koble en USB-stick til sin iPad, hvilket har været en meget ønsket funktion.

Rotér video nemmere

Der bliver dog også fælles funktioner.

En af dem er muligheden for at kunne rotere video, der er optaget i et 'forkert' format, direkte i kamera-appen på både iPhone og iPad.

Gør kunderne mere anonyme

En anden interessant nyhed i iOS 13 er, at Apple lancerer en ny funktion, hvor du mere anonymt kan logge ind på andre apps og websider.

Det foregår i praksis ved, at Apple bliver 'mellemmanden', som er den eneste, der kender din identitet. I stedet bruges en engangsmailadresse og en særlig kode, som ikke afslører dig over for andre firmaer.

Apple lover, at de ikke gør andet end at hjælpe dig med anonymiseringen og vil ikke samle data om, hvad du laver på de apps og websider, som du bruger den særlige funktion på.

Det smarte for Apple er dog, at du skal bruge deres produkter, hvis du vil beskytte dit privatliv på denne måde.

Udover de nye styresystemer til iPhone og iPad får også Apple TV (tvOS 13) og Apple Watch (watchOS 6) nye styresystemer senere i år. Det samme gør Mac med det nye styresystem kaldet macOS Catalina.