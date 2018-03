Fremtidens høreapparat bliver koblet på nettet

- Hvad siger han Misse?

Scenen med den næsten døve fru Fernando Møghe er lige så klassisk, som den er trættende for dem, der producerer høreapparater som deres levebrød.

Nutidens hjælpemidler til hørehandicappede er nemlig langt fra fortidens hørerør og høreapparater med vedhæng om halsen.

Enhederne er blevet så små, at de næsten forsvinder ind i øret.

Samtidig er teknologien langt mere avanceret og kan i dag give brugerne en ganske naturtro gengivelse af lyden i deres omgivelser.

Udvikling går stærkt

De seneste år har høreapparaterne taget endnu et teknologispring og er i fuld gang med at blive koblet på nettet:

- For flere år siden tog vi en beslutning om at gå i gang med at udvikle den teknologi, der skal til for, at man kan koble sit høreapparat op til smarte enheder som en dørlås, din ovn eller en stemmestyret enhed som Amazons Alexa, forklarer Michael Porsbo, der er projektleder hos Oticon.

I kælderen på firmaets hovedkvarter i Smørum har man bygget et bud på fremtidens digitale hjem, hvor høreapparatet via en mobiltelefon kobles på nettet og så kan lytte til og styre en række af apparater:

- Vi ved godt, at i begyndelsen er det kun en lille del af brugerne, der tager de her funktioner til sig.

- Men udviklingen med stemmestyrede enheder i hjemmet går meget stærkt, så behovet for at kunne de her ting, vil helt sikkert stige de kommende år.

Sådan fungerer opkoblingen af høreapparat og det smarte hjem i praksis. Video: YouTube

Opdateres i skyen

Også hos danske GN, der som Oticon er førende i udviklingen af høreapparater, bliver enhederne smartere og kobles på skyen:

- Sidste år lancerede vi verdens første løsning baseret på data i skyen, forklarer Helen Ljungdahl Round, der er Senior Vice President hos GN Hearing.

- Den betyder, at når høreapparatet via Bluetooth er koblet sammen med en mobiltelefon, kan du få finjusteret dit høreapparat uden at skulle besøge en høreklinik.

- Det er en funktionalitet, som brugerne har stor glæde af.

Et høreapparat består trods sin meget lille størrelse af en lang række af komponenter. Foto: Oticon

Tager mange år at udvikle Der ligger et stort udviklingsarbejde bag, når ny teknologi bygges ind i høreapparater. Der går måske fem-seks år mellem, at de virkelig store spring sker i form af mindre og smartere enheder med et mindre strømforbrug eller bedre evner til at lytte mere naturtro.

Brug for mere strøm

En af de tekniske udfordringer er naturligvis, at behovet for strøm normalt stiger, hvis man propper flere funktioner ind i et høreapparat.

Alligevel er det lykkedes Oticon at koble høreapparaterne op til flere enheder og i længere tid end før:

- Forklaringen er, at der er kommet en ny trådløs standard for bluetooth, som bruger mindre strøm, siger Michael Porsbo.

- Samtidig har vi udviklet vores egne chips præcist til formålet og kan udføre de mange beregninger, der sker i et høreapparat, effektivt.