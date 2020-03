Fupdirektører købte ind hos omstridt revisor

TIP OS: Kender du mere til forretningerne, som Johnny Hast Hansen og folkene i Marketing Saver laver? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives hvis det ønskes

Det er ikke alene storsvindleren Per Ulrich Karpf, der har et tæt samarbejde med den omstridte Odense-revisor Johnny Hast Hansen fra revisionsselskabet 4Audit. Også de to bagmænd hos Facebook-fupfirmaet Marketing Saver, som Ekstra Bladet de seneste måneder har afdækket, har købt tre selskaber hos revisoren.

Per Ulrich Karpf og Johnny Hast Hansen er ifølge DR hovedpersonerne i en udspekuleret konstruktion, hvor gældsramte virksomheder kan købe sig af med gæld til blandt andet Skat.

Per Ulrich Karpf, der senest har siddet fem år i fængsel for bedrageri, var således sælgeren af den type af konsulenthjælp i firmaet Juridisk Kontor Cph, som Johnny Hast Hansen indtil for kort tid siden ejede og var direktør for. Han har i dag fået konkurskarantæne og må ikke længere stå i spidsen for selskabet.

Som den afslørende serie 'Pengejægerne' viser, kunne firmaejere med gæld købe sig ud af problemerne ved at lade Juridisk Kontor Cph opkøbe de nødlidende dele og overlade dem til en direktør, der reelt fungerede som stråmand. Aktiverne røg videre til et nyt selskab og blev unddraget kreditorerne, mens både Per Ulrich Karpf og Johnny Hast Hansen fik penge for deres hjælp.

Millionær-far dømt: Nu passer fupdirektør tjansen

Fire selskaber på samme dag

Men Johnny Hast Hansen er også manden, som ejerne af Facebook-fupfirmaet Marketing Saver henvendte sig til, da de sidste efterår havde brug for fire nye selskaber. Johnny Hast Hansen har nemlig oprettet hundredvis af de såkaldte 1-krones selskaber, IVS'er, inden politikerne satte en stopper for fidusen.

Således overtog Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo, der driver Marketing Saver, 4. oktober 2019 et selskab med navnet ASD 116 IVS fra Johnny Hast Hansen. Selskabets nye navn blev Future Social Holding IVS, som de to nu er direktører i og ejere af.

Samme dato overtog Arvin og Rasmus et andet selskab, ASD 117 IVS, fra Johnny Hast Hansen. Det hedder nu Telemarketing Saver IVS.

Endelig og igen på samme dato købte Arvin Mazaheri personligt selskabet ASD 115 IVS fra Johnny Hast Hansen og omdøbte det til Future Star Holding IVS. Og Rasmus Gutfelt Skalbo opkøbte personligt ASD 114 IVS fra Johnny Hast Hansen og omdøbte det til Gutfelt Holding IVS.

Skandale-direktør løber fra kæmpe regninger

Arvin: Kender ham ikke

Rasmus Gutfelt Skalbo ønsker fortsat ikke at tale med Ekstra Bladet, men Arvin Mazaheri bekræfter i en mail, at han har købt selskaberne fra Johnny Hast Hansen.

'Jeg kender IKKE Johnny Hast Hansen. Jeg har købt ivs firmaer af ham, ligeså vel som MANGE andre iværksættere.'

'Jeg læste, han havde købt omkring 400 ivs firmaer, inden loven indtrådte. og man ikke længere kunne stifte iværksætter selskaberne,' forklarer Arvin Mazaheri i mailen.

Han afviser dermed, at der er en sammenhæng mellem forretningerne i Marketing Saver og den omstridte revisor fra Odense. Købet af selskaberne er sket helt tilfældigt og har heller ikke noget med Arvins og Johnnys fælles hjemby, Odense, at gøre.

Heller ikke det fælles bekendtskab med Per Ulrich Karpf, der har undervist sælgerne hos Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt Skalbo, har nogen sammenhæng med købet af de fire selskaber.

Johnny Hast Hansen bekræfter i en mail til Ekstra Bladet, at salget af de fire selskaber er sket tilfældigt.

'De unge iværksættere har været inde på vores hjemmeside og købe nogle færdig registrerede IVS selskaber. Jeg har aldrig haft noget med disse personer at gøre.'

'Jeg har selv haft en klient, som har skrevet under på en kontrakt med deres selskab.'

Sagen kort Ekstra Bladet har de seneste uger afsløret, hvordan en lang række mindre virksomheder er blevet groft fuppet til at acceptere vanvittige kontrakter fra firmaet Marketing Saver. Det er sket ved, at sælgerne fra Marketing Saver har forsikret virksomhederne om, at de alene siger ja til at få Facebook-hjælp for 99 kroner om måneden. Den reelle regning er dog op til 150.000 kroner og nogle gange det dobbelte. Også tidligere sælgere hos ejerne af Marketing Saver, Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri, fortæller, at de er blevet ført bag lyset og ikke vidste, at de løj over for kunderne. De to ejere gemmer sig et ukendt sted i Spanien og nægter at tale med Ekstra Bladet.

TIP OS: Kender du mere til forretningerne, som Johnny Hast Hansen og folkene i Marketing Saver laver? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives hvis det ønskes