Fupmagere får hjælp fra Google-firma

Herunder kan du læse mailsvaret fra Contractbook på det oplæg til et interview, som Ekstra Bladet sendte firmaets ledelse.

- Selvom I ikke vil blande jer i kontrakterne, som jeres kunder bruger jeres system til at få underskrevet i, hvorfor har I så ikke valgt at have en etisk standard for, hvordan I gerne vil have systemet brugt? Som man kan se fra denne sag, ville en etisk standard have lagt en tydelig ramme ned over, at man naturligvis altid oplyser byrdefulde forhold loyalt, når der indgås en kontrakt med brug af jeres system?

- Om et forhold i en kontrakt er byrdefuldt, er et komplekst juridisk spørgsmål, som angår indholdet af en kontrakt. Vi forholder os ikke til indholdet af folks kontrakter, men tilbyder en neutral service, hvor folk kan udforme, underskrive og opbevare kontrakter. Vi har tillid til, at domstolen kan afgøre sagen, herunder hvorvidt byrdefulde forhold er oplyst, som de skal. Afgør domstolen, at en af sagens parter har brudt loven, tager vi stilling til det, for man må ikke anvende vores platform til strafbare forhold.

- Hvorfor har I ikke - udover at håndhæve en etisk standard - indrettet systemet, så det er nemt for underskriverne at se disse byrdefulde vilkår? I har allerede i jeres system - nemlig mailen - mulighed for at fremhæve ting, der er vigtige. Hvorfor ikke indrette jeres system på en måde, så det som en del af rammen omkring selve kontrakten, fremgår tydelig - fx af mailen - hvilke afgørende og byrdefulde vilkår, man er på vej til at indgå? Som systemet er lavet nu, kan man som Marketing Saver har gjort, fremhæve den billige pris telefonisk og i toppen af kontrakten - og meget nemt skjule vigtige vilkår?

- Som du selv skriver, er det muligt at bruge mailen til at gøre opmærksom på forhold i en kontrakt. Hvad der er byrdefuldt i en kontrakt, er, som vi skriver ovenfor, et komplekst juridisk spørgsmål, som angår indholdet af en kontrakt. Det forholder vi os ikke til. Vi er ansvarlige for, at den digitale signatur er bindende og at kontrakterne opbevares sikkert, og det er parternes eget ansvar, at kende indholdet af kontrakterne og at kontrakterne er juridisk gyldige.

- Hvorfor har I ikke stoppet samarbejdet med Marketing Saver, da det bliver jer bekendt fra flere kunder, at I har indgået aftale med en tvivlsom kunde?

- Først og fremmest samarbejder vi ikke med Marketing Saver. De har købt vores service. Vi afventer, at der falder dom og bliver vi bekendt med, at vores platform er bliver anvendt til strafbare forhold, tager vi stilling til det. Vi har tillid til det danske retssystem og følger sagen løbende.

- Har I selv lavet et tjek af kunden? Et tjek ville jo hurtigt have afsløret, at en af ejeren og den daværende direktør, Arvin Mazaheri, tidligere har fået tvangslukket en lignende virksomhed, hvor de samme problemer med løgnagtigt salg indgik som en del af sagen?

- Nej. Enhver kan oprette sig på Contractbook og bruge vores digitale redskab til at udforme, underskrive og opbevare kontrakter.

- Hvad agter I at ændre på baggrund af denne sag? Adskillige af de nu 34 ramte virksomheder, som vi har talt med, siger, at de absolut ingen tillid har til jeres system, og at I ødelægger jeres egen ambition om at være et anerkendt digitalt 'legal law' firma med internationale mål, når I tilsyneladende ingen etiske standarder har for, hvem I vil handle med?

- Vi forsøger konstant at optimere vores system baseret på den feedback, vi får fra vores mere end 50.000 brugere, som tilsammen har underskrevet mere end 100.000 kontrakter. For at kunne være et a