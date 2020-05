Går Apple i bedene

Før coronaen flyttede techgiganternes ambitiøse og dyre events fra den fysiske verden til en videopræsentation på Zoom, skulle man kigge godt efter for at spotte, om det nu var Apple, Google eller Microsoft, der var i gang med at præsentere nyt på scenen.

For de seneste år er de tre firmaer - i hvert fald mentalt og strategisk - smeltet ganske tæt sammen. Verdenspressen og kunderne præsenteres for de samme silkebløde vendinger, som Apple og ikke mindst Steve Jobs har opfundet.

Og når det gælder software, som alle tre er velkendte for, har Google og Microsoft igen kopieret Apple og satser målrettet på at producere sin egen hardware til ditto software.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Surface Go i version 2 er et klart fremskridt. Pr-foto

Teknologisk monopol

Tidligere var det en smule problematisk for alle andre end Apple at jagte det teknologiske monopol, som strategien medfører. For både Google og Microsoft er stærkt afhængige af, at talrige andre producenter vil bruge deres software.

Men i dag er begge for længst blevet så store og dominerende, at de som Apple kan se stort på, at andre bliver vrede på dem.

Og som netop Microsoft i denne uge demonstrerede har det sine klare fordele, at samme firma bygger software og hardware.

Her blev den - med rette - meget roste serie af Surface-computere opdateret.

Satser på Android Senere i år ventes Microsoft at lancere en tablet med dobbeltskærme. Surface Duo hedder enheden, som får et særligt tilpasset Android-styresystem. Danske priser og lanceringsdato er p.t. ukendt, men forvent at enheden bliver ganske dyr.

Prisrigtig tabletcomputer

Efter min mening er det fortsat Surface Go, der i version 2 er mest interessant.

Den prisrigtige tabletcomputer har nu fået de ekstra kræfter, som man har brug for, hvis enheden skal bruges til andet end banalt surferi og til at tjekke mails på.

Displaet er på 10,5 tommer, og versionen, som du bør købe, koster 5599 kroner uden mus og tastatur.

For de penge får du en Intel M-processor og 128 gigabyte intern lagerplads. Og hvis du allerede har en Surface Go, kan du glæde dig over, at det eksterne tastatur, som er ekstraudstyr, også virker på den nye model.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Microsoft Surface Earbuds er en in-ear-hovedtelefon, som man bestemt lægger mærke tid. Der er intet diskret over modellen, som nu kommer til Danmark sammen med resten af Surface-nyhederne. Pr-foto

Dyr bærbar opdateret

Også Microsofts bærbare, Surface Book 3, byder på flere kræfter end før og ifølge firmaet op til 17,5 timers batterilevetid. Modellen sælges både med en 13 og 15 tommers skærm.

Priserne er dog her markant højere og begynder ved 13.999 kroner og slutter ved uhyrlige 26.499 kroner.

Og så er der naturligvis alt det bærbare udstyr, som et fuldfedt techfirma naturligvis sælger. For eksempel in-ear-hovedtelefoner til 1749,99 kroner. Jo, den er god nok...og 99 øre.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen