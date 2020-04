Genial app kan hjælpe svigermor

Du kender sikkert situationen, hvor et ældre familiemedlem har brug for hjælp til at indstille fjernsynet eller finde den rigtige hane i husets VVS-installationer. Ofte kræver den slags problemer et hjemmebesøg, men det er som bekendt ikke muligt for tiden.

Og selvom man godt kunne lave et video opkald og sammen forsøge at løse udfordringen, ender samtalen ofte med misforståelser om, hvor man faktisk peger hen. Og hvad man gerne vil have, at samtalepartneren skal gøre.

Tag på virtuelt besøg

Men en dansk iPhone-app kaldet ShowMe Assist, der oprindeligt er bygget til professionelt brug i virksomheder, kan måske gøre det nemmere.

Ideen med den er nemlig, at man laver et videokald, hvor du som hjælper virtuelt træder ind i hjemmet, når der er brug for assistance.

Eller skal vi snarere sige, at det er din hånd, hvis bevægelser der bliver optaget med kameraet på din mobil og så lægges ind på videoen af det, som modparten optager med sin mobiltelefon.

Udover videobillederne, som smelter sammen fra de to telefoner, er der i øvrigt også lyd under opkaldet.

Begge parter skal have appen installeret for, at man kan udnytte funktionerne. Foto: ShowMe Technologies

Sådan virker det

I praksis kan det for eksempel foregå ved, at svigermor har brug for at vide, hvor hun skal sætte et HDMI-kabel i sit fjernsyn.

Ved at både hun og du bruger appen, kan I lave et video opkald, hvor hun bevæger sig rundt i stuen med mobiltelefonen og optager, hvad kameraet ser foran hende.

Men samtidig kan hun på sin skærm se din hånd, som bliver filmet via din telefon. Og som på hendes og din skærm meget præcist kan pege hen imod bagsiden af fjernsynet og senere mod det stik, som hun leder efter.

Det er gratis for privatpersoner at bruge ShowMe Assist. Og det er ifølge folkene bag teknologien meningen, at der senere kommer en Android-app.

Du kan finde appen til iPhone her.

