Giv dine højttalere nyt liv

Mange har på et tidspunkt købt et sæt gode højttalere sammen med en traditionel forstærker.

Og selvom forstærkeren gradvist sakker bagud med funktioner, betyder det ikke, at højttalerne skal pensioneres på samme måde.

Der er nemlig et stigende antal producenter, som bygger forstærkere, der kan give dine gamle højttalere nyt liv.

En af disse er Sonos, som nu er klar med en ny model. Sonos Amp hedder den lille forstærker, der på papiret er stærk nok til at levere lyd til endda ganske store, gulvstående højttalere.

På nuværende tidspunkt er prisen 5199 kroner, hvilket er 850 kroner mere, end hvad den forrige model Sonos Connect Amp koster.

Der sidder et praktisk gevind i bunden af enheden. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Lille og kompakt

Forstærkeren er ikke særlig stor og er nu sort i stedet for hvid, som den gamle Connect Amp-model var.

Modellen er godt 6,4 centimeter høj og måler 22 centimeter i både bredde og dybde. Med andre ord kan du for eksempel sætte to enheder ved siden af hinanden på stereohylden.

Sonos holder sig til helt rene linjer i denne nye model, og det kan vi godt lide. Kun en stor cirkulær form øverst på forstærkeren bryder med det firkantede design. Det er her, at den varme luft, der produceres af komponenterne i enheden, kan komme ud.

Hvis vi ser på bunden, er der en lignende cirkel her, men denne fungerer som fod. Hele yderkanten er belagt med gummi, så den ligger godt fast mod overfladen. Uden for cirklen i bunden er en række af huller til luft.

Derudover er der et mindre gevind midt på undersiden. Det betyder at du kan montere enheden, hvilket er praktisk, hvis du for eksempel vil sætte et par højttalere op på eller ind i væggen - og slippe for at trække lange kabler ned til stereobænken.

Hvis du investerer i flere enheder, er designet skabt, så du kan stable dem oven på hinanden.

Her er alle tilslutningsmulighederne på bagsiden. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Bedre egnet til tv

Selvom dette er en lille enhed, har den en række gode tilslutningsmuligheder.

Blandt andet har du en HDMI-indgang, der understøtter ARC (Audio Return Channel) fra dit tv, hvilket betyder, at du nemt kan hente lyd fra fjernsynet til forstærkeren via et HDMI-kabel. Bare husk at kontrollere, at den fladskærm, du skal hente lyd fra, faktisk støtter ARC - som heldigvis er blevet ganske almindeligt.

(PS: Det er muligt at købe en overgang fra Sonos fra HDMI til optisk for 229 kroner, hvis dit TV ikke har ARC-support).

Desuden har du mulighed for at oprette forbindelse til enheder, der har analog udgang. Det betyder, at du kan forbinde til en plade- eller cd-afspiller. Du har også et sub-output, der giver dig mulighed for at tilslutte en aktiv subwoofer, hvilket giver lyden mere dybde og bas.

Udover disse har du to stik til kablede netværk samt naturligvis stik til højttalerne. Det, vi savner lidt, er tilslutning for optisk lyd til for eksempel en Blu-ray-afspiller, selvom HDMI også her kan gøre jobbet.

For at mindske bøvlet med at forbinde højttalerkabler til forstærkeren har Sonos valgt en ‘bananplug’-løsning, som det er nemt at skrue eller lodde kablerne til.

Inkluderet i kassen er stik, som du kan skrue lige på dine eksisterende højttalerkabler, og det er en løsning, vi synes er ganske praktisk. Især hvis du har et kabel, der er lidt stift og tværgående.

Du bruger Sonos' normale app sammen med forstærkeren. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Glider lige ind i Sonos verden

Denne forstærker kan fint kombineres med andre enheder fra Sonos, som for eksempel. Beam-soundbaren, som selskabet lancerede for et stykke tid siden. Så kan du forstærkeren styre nogle baghøjttalere, mens Beam håndterer lyden foran.

Du kan også bruge to forstærkere sammen, hvor den ene driver de forreste højttalere og den anden de bagerste. I kombination med en aktiv sub, vil du nu have et 4.1-system.

For at komme i gang skal du downloade Sonos-appen. Via denne app følger du en enkel trin for trin instruktion, hvor enheden forbindes til netværket i dit hus - enten trådløst eller med ethernet kabel.

I vanlig Sonos-stil kan du navngive enheden ved i appen at markere, hvor i huset den står. For eksempel i stuen. Hele installationsprocessen tager blot nogle få minutter. Og hvis Sonos virkelig er i stand til noget, så er det netop brugervenlighed.

Selv ganske store analog højttalere er intet problem for Sonos. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mere magtfulde - men er det nok?

Den aldrende Sonos Connect Amp kan prale af 55 watt pr. kanal målt ved 8 ohm. Med den nye Amp-model har Sonos skruet op til 125 watt pr. kanal ved 8 ohm.

På papiret bør denne forstærker derfor have nok kræfter til selv ganske store højttalere. Men vi begyndte med et sæt B&W 686 højttalere, der er i ‘bogreol’-klassen.

Disse har Sonos Amp ingen problemer med at styre. De er en smule skarpe ved høj volumen, så man skal tæmme dem. Der skal du bare lede godt i menuerne, inden du endeligt finder equalizeren.

Her savner vi også TruePlay-funktionen, som i flere tidligere tests har gjort lyden af ​​Sonos’ andre produkter langt bedre. Det er en funktion, der korrigerer lyden efter, hvordan dit lytterum er, ved at du går rundt med mobiltelefonen eller din tablet i rummet, mens anlægget udsender testlyde, der så analyseres i appen.

Alligevel er bassen god, når trommen presser på med rappe og stærke slag, når vi spiller Pink Floyd med maksimal lydstyrke. Der er ingen tvivl om, at Sonos Amp har kontrol over disse højttalere.

Derfor henter vi nu et par Audio Pro Avanti A90 fra glemsel nede i kælderen. Det er et par gulvhøjttalere, der må siges at kunne ‘suge’ noget strøm.

Men dem håndterer Sonos Amp også godt, selvom den taber lidt af kontrollen over bassen, når vi skruer op til max. Der er stadig masser af bas i hele lydspektret, men den kunne have været lidt mere følsom frem for så omfangsrig, som den er. Det er dog stadig ganske overbevisende leveret af en så lille og kompakt forstærker.

Dynamikken og kontrollen i de øverste registre er nemlig stadig god, og selvom vi stadig synes, at der spiller lidt for skarpt, må vi sige, at den lille kasse leverer langt flere kræfter, end undertegnede havde forestillet sig.

Du kan koble kablerne til forstærkeren med de medfølgende bananstik. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Konklusion

Denne lille forstærker viser sig at have masser af overskud og kan håndtere ens gulvhøjttalere på en god måde. Men for prisen bør du også få en forstærker, der har noget at byde på.

Med en pris på mere end 5000 kroner, har du en række af traditionelle forstærkere, der ofte også er billigere, at vælge imellem, uden at du mister mange kræfter af den grund.

Fordelen ved denne Sonos-model er, at du får en meget kompakt enhed, der gør det muligt at montere den på væggen eller i loftet takket være gevindet på undersiden. Derudover kan du stable dem i højden, hvis du har brug for mere end en enkelt forstærker.

Hvis du allerede har nogle produkter fra Sonos, er denne forstærker derfor en gylden mulighed for at udbygge dit system med de yndlingshøjttalere, som du engang købte.

Vi savner dog en optisk indgang, men ellers er du godt dækket. Og det er alene et problem, hvis dit tv ikke understøtter ARC. Adapteren burde faktisk have været med i kassen til den pris.

Forstærkeren har rigeligt kræfter til almindelige højttalere, men du skal justere equalizeren lidt, før det lyder perfekt. Ud af boksen er lyden lidt for lys og skrigende, men det kan du tæmme noget i appen.

Alt i alt er dette et velfungerende produkt fra Sonos, og uden tvivl et praktisk produkt for dem, der nu nemt kan kombinere 3. parts højttalere med resten af Sonos’ produkter.

Vi har ikke testet lignende forstærkere, og derfor får den ingen karakter.

Fordele

Kompakt og placeringsvenlig

Nok energi til selv gulvstående højttalere

Brugervenlig app og økosystem

Godt med forbindelsesmuligheder

Bananpropper følger med

ARC via HDMI

Det bør du overveje

Ganske dyr

Mangler optisk indgang

Har ikke TruePlay-funktionen