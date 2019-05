Giver Bose og Sony kamp til stregen

Danske Jabra virker nærmest ustoppelig for tiden.

Efter at have fået rosende opmærksomhed og erobret kunder på markedet for in-ear-hovedtelefoner, har firmaet kastet sig ind i kampen om et andet, attraktivt område - nemlig luksus over-ear-hovedtelefoner med støjreducering.

Her sidder firmaer som Bose og Sony allerede solidt på kunderne, der er meget trofaste over deres velfungerende produktserier.

Det har dog ikke skræmt Jabra fra at lancere Elite 85h, der under vores test viste sig at have lige så mange kvaliteter som konkurrenterne.

Lægger du hovedtelefonen sådan, bliver der ikke slukket for dem. Foto: Heine Jørgensen

Mangler powerknap

Rosen gælder for eksempel design og valg af materialer, hvor Elite 85h er en fornøjelse at se på, at blive set med og ikke mindst bruge. Vi kan godt lide fravalget af touch og satsningen på fysiske knapper.

Det gør det nemlig markant nemmere at bruge hovedtelefonen, når man har den på hovedet. Der mangler imidlertid en afgørende knap: powerknappen.

Her har Jabra valgt at satse på, at brugerne folder deres hovedtelefoner sammen efter brug. Problemet er bare, at der findes to måder at folde denne model sammen på. Og gør man det 'forkert', er der ikke slukket for hovedtelefonen.

Det kan man delvist løse ved at indstille auto-sluk efter fx 15 minutter i den udmærkede Jabra-app. Men jeg savner - selv efter intens træning - muligheden for selv at bestemme med en knap, hvornår og hvordan jeg slukker for mine hovedtelefoner.

Sådan skal de ligge for at være slukkede. Foto: Heine Jørgensen

Næsten for god

Der er naturligvis en knap til at aktivere den stemmetjeneste, du foretrækker. Men ikke mindre vigtigt også en knap til at skifte mellem styrken af støjreducering.

Og det er nu, at du skal 'læse ekstra godt med'. For Jabra er en mester til at holde lyden ude. Faktisk så meget, at jeg i en situation under testen var tæt på at få en palle ned over mig i et lokalt supermarked.

Jeg hørte således hverken de andre kunders advarende råb eller braget fra pallen, der landede centimeter fra mine baglår.

Også på en senere gåtur var støjreduceringen så effektiv, at jeg ikke opdagede en politibil under fuld udrykning, mens jeg var i gang med at gå over for grønt og intet opdagede, før patruljevognen passerer tæt bag mig.

Der er et godt valg, at Jabra har satset på fysiske knapper til for eksempel volumen og modtagelse af opkald. Foto: Heine Jørgensen

Støjreducering er en kunst

Kunsten er her at bruge tid på at lære at indstille de forskellige modes, som Jabra tilbyder for støjreduceringen. Den vigtigste er hear-through, som du bør skifte over til, når du ikke sidder i sikkerhed ved dit skrivebord eller i sofaen.

Men sørg for på forhånd at indstille hear-through, så der ikke er maksimal adgang for lyden udenfor. Gør du det, bliver lydoplevelsen nemlig en masse susen. Sæt i stedet niveauet til godt halvdelen af 'skyderen', hvilket giver det bedste resultat.

Jabra er i øvrigt meget stolte af, at de har introduceret en funktion, der automatisk måler, hvor du er, og hvordan støjniveauet ligger omkring dig. Jeg prøvede funktionen flere gange, men foretrækker altså selv at bestemme.

Flere gange virkede funktionen nemlig 'forvirret' og udløste nogle mærkelige skift mellem hear-through, total støjreducering og noget midt imellem. Ikke noget for mig, tak.

Der følger med i kassen. Foto: Anders Teller Bjerregaard/Jabra

Masser af batteritid

Der er heldigvis meget andet, man kan rose Jabras Elite 85h for. Når man først har styr på indstilling og brug af støjreducering, leverer hovedtelefonen nemlig en virkelig god lydoplevelse.

Uanset om du er til podcasts eller musik, er modellen fremragende til de fleste brugere. Der vil sikkert være nogle audiofile, som drømmer om mere og bedre lyd. Men de kunne alligevel aldrig finde på at købe en trådløs hovedtelefon.

Jeg er også vild med, at Jabra - helt om Sony - satser på en batteritid over 30 timer. Det løfte lever modellen fint op til. Og ENDELIG kan man oplade via USB-C - tak Jabra!

Dommen: næste gang du jagter en luksus over-ear-hovedtelefon, der skal være trådløs og med støjreducering, er vores råd klart: du skal (også) tjekke denne model, før du beslutter dig!

