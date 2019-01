Glem alt om 5G: Kongen er 4G

- Hvad status for 5G hos TDC og hvad skal der ske med teknologien i 2019?

- Vi forventer, at vi i 2019 hører startskuddet til udrulningen af 5G. Det er i år, de første master skal stilles op, det er året, hvor netværk og produkter skal testes af, og så er det sandsynligvis også i år, at vi får de første 5G-devices, siger Lasse Pilgaard, der er strategidirektør i TDC Group.

- Vi har løbende testet 5G, og vi fortsætter i det nye år. Vi har en klar ambition om at være med i front på 5G, da vi ser store perspektiver i teknologien, også selvom det brede gennembrud fortsat ligger nogle år ude i fremtiden.

- Men kommer forbrugerne så til at møde 5G i år?

- Aktuelt er situationen den, at der ikke er 5G-devices på markedet, og at vi ikke har set håndfaste planer for, hvornår de kommer. Og før disse devices kommer på markedet til forbrugervenlige priser, vil forbrugerne jo ikke have nogen glæde af det 5G-udstyr, der måtte blive installeret i mobilnetværkene.

- Så selvom vi allerede har sendt det første tweet på 5G og forventer, at udrulningen af 5G-netværket tager fart i 2019, så forventer vi ikke, at det brede gennembrud for 5G kommer hverken i år eller næste år, men at det ligger længere ude i fremtiden.

- Hvilke gode eksempler på brug af 5G kan vi så se frem til?

- Der er masser af perspektiver i 5G – og som sagt bliver 2019 i høj grad et test-år. Vi forventer derfor at teste nogle af de nye løsninger med vores kunder, herunder 5G-baseret mobilt bredbånd og nye internet-of-things løsninger.

- Sidstnævnte, altså tingenes internet, er et af de steder, hvor 5G vil gøre en stor forskel. Vi har i flere år testet teknologien Narrowband IoT (NB-IoT), og i 2018 blev netværket landsdækkende, og det vil skabe en helt ny bølge af IoT-løsninger.

- Når 5G-teknologien for alvor begynder at blive rullet ud i løbet af 2019 og 2020 i Danmark, vil vi helt sikkert komme til at se flere og flere ting, der bliver koblet på nettet - og det vil formentlig hovedsageligt være på NB-IoT.

- Den store revolution i teknologien er strømforbruget, der vil være op til 10 gange lavere – og dermed bliver batteritiden 10 gange bedre. Det betyder, at vores kunder kan installere IoT-sensorer steder, hvor det tidligere var for omkostningsfuldt at skifte batterierne ofte.

- Der er med andre ord rigtig mange gode grunde til, at vi allerede nu arbejder med 5G, men det er også vigtigt at understrege, at perspektiverne især ligger nogle år ude i fremtiden.

- Både fordi netværket skal opbygges, men også fordi teknologien skal modnes, og løsningerne skal udvikles. Så i år vil det formentlig hovedsageligt være tests af 5G, man vil komme til at se i praksis.