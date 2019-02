Glem Samsungs Galaxy S10-serie

Mere af det samme og lidt mere - bare bedre.

Det må være konklusionen, efter Samsung onsdag aften lancerede den nye Galaxy S10-serie. Inden du falder i svime over modellerne og deres ganske høje priser, bør du derfor overveje fem andre modeller.

De leverer nemlig lige så godt eller bedre end Samsung. I hvert fald når det gælder moderne smartphones til konkurrencedygtige priser, som kan matche S10-serien.

Pr-foto

Huawei P30 Pro

26. marts præsenterer Huawei sin nye topmodel P30 Pro, der sidste år - som P20 Pro - slog benene væk under både købere og anmeldere.

Den samlede pakke var til prisen det bedste og er fortsat noget af det bedste, du kan købe, hvis du vil have en fremragende mobil, der ikke dræber dit budget. Og som ikke mindst kan tage billeder, der banker Samsungs ellers gode kameraer.

Netop kameraerne får et ekstra twist i P30 Pro, der ventes at få fire kameraer på bagsiden med op til 10 gange optisk zoom. Huawei-modellen er forårets absolut største mobilnyhed, som du selvfølgelig skal vente på.

Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Huawei Mate 20 Pro

P20 Pro er naturligvis selvskreven som et godt køb lige nu - det er Mate 20 Pro også.

Den ligner således Galaxy S10-serien endnu mere med for eksempel omvendt ladning og alt, man kan ønske sig af en topmodel.

Vi foretrækker dog P20 Pro og uden tvivl snart P30 Pro, der er nemmere at håndtere, billigere og rigeligt til de fleste.

Pr-foto

Nokia 9 PureView

En anden af forårets jokere er kameramonsteret Nokia 9 PureView, der ventes at få fem kameraer på bagsiden. PureView-brandet borger for det absolut bedste, som Nokia tidligere har kunne producere af kameramobiler.

Modellen er helt sikkert ikke for de fleste, men hvis du vil have en mobil, der skiller sig ud fra mængden, skal du tjekke Nokia 9 PureView og glemme Galaxy S10-serien.

Pr-foto

Sony Xperia XZ4

Vi havde ellers afskrevet Sony og deres mobiltelefoner, men med Xperia XZ3 skete der noget. Modellen blomstrede op, fik strammet kurverne og begyndte at ligne det, som Sony-kunder længe havde sukket efter.

Xperia XZ4 vises om få dage frem på årets mobilmesse i Barcelona og ventes at blive en mere aflang opdatering af forgængeren.

Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Galaxy S9

Hvorfor betale en formue for en poleret opdatering som Galaxy S10-serien?

Det skal du heller ikke. Og du kan alligevel få en Samsung og Galaxy, nemlig S9 og S9+, der nu kan købes til rene spotpriser.

Forskellen mellem S10-serien og S9 er nemlig så minimale - og S9 så velbygget og fremtidsorienteret - at du sagtens kan klare dig med forgængeren.

Tag den og vent et år eller to, indtil Samsung for alvor får styr på sine bøjelige mobiler. Det er et valg, som du og din pengepung bliver glad for.

