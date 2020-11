God nyhed: Pusten gået af black friday

Butikkerne spreder udsalget over en hel uge - det giver flere tilbud at vælge imellem

CHAT I AFTEN: Klokken 22 sætter eksperterne fra PriceRunner sig til tasterne og hjælper dig med at finde de bedste tilbud - følg chatten i bunden af denne artikel

Mange butikker har tyvstartet black friday i år. Det betyder, at pusten er gået af selve udsalgsdagen fredag. Men samlet er antallet af tilbud og produkter steget, fordi prisfesten begyndte allerede sidste fredag.

- Det fede, ved at tilbuddene er spredt ud over flere dage, er, at der er kommet flere butikker med, mener Martin Andersen, der er chef for prisportalen PriceRunner.

- Der er også flere kategorier af produkter. Rabatterne er de samme hele ugen, men der er bare et større udvalg, vurderer han.

Billig Mac på black friday: Den skal du IKKE købe

Kæmpe vækst

Elektronikkæden Power er en af dem, der har droppet black friday som den vigtigste udsalgsdag. Så selvom udsalget i dag slet ikke kan sammenlignes med tidligere black fridays, er det samlede resultat fra hele ugen meget bedre.

- Vi tyvstartede black friday torsdag i sidste uge. Og de første timer blev der solgt for mere, end vi solgte et helt døgn samme dag sidste år. Det ender næsten med, at vi løber tør for varer, siger Jesper Boysen, der er direktør for Power.

- Vi ligger med en vækst på over 200 procent i forhold til black week i 2019. Men der kommer nye tilbud hver dag. Det gælder naturligvis også selve black friday, lover han. Og Jesper Boysen mener, at det trods den svækkede black friday er en fordel for alle, når tilbuddene spredes.

- Folk sidder og venter på, at der kommer nye tilbud. Normalt har vi da heller ikke dagstilbud. Derfor er den her uge og selve black friday stadig noget ekstraordinært.

De fysiske butikker har under coronaen fået en rolle som et lager mere end et udstillingsvindue, hvor kunderne hurtigt kan hente det, de har bestilt. Foto: Jonas Olufson

Se dig for

Og skulle du have købt noget tidligere på ugen, skal du som hovedregel ikke frygte, at du har gjort et dårligt køb, vurderer Martin Andersen fra PriceRunner.

- Det bliver stadig rigtigt fedt på selve black friday. Forskellen fra tidligere på ugen er blot, at der kommer endnu flere tilbud.

- Men tilbuddene er ikke meget bedre eller dårligere, end dem du har kunne få tidligere på ugen. Der kommer bare flere af dem, men rabatten vokser altså ikke fra 30 til 70 procent. Der har nemlig allerede været gode tilbud siden i fredags.

Det betyder også, at der kan være noget at hente for dem, der ikke har haft succes før selve black friday.

- Hvis du ikke lige har fundet det, du gerne vil købe, så er det nu, du skal lede. siger Martin Andersen, men advarer samtidig:

- Der er jo nogle kategorier af produkter med flere gode tilbud end i andre. Derfor skal du virkelig se dig for.

- Men der er nogle særligt gode kategorier som for eksempel haveudstyr. Så hvis du allerede nu ved, at du får brug for en plæneklipper næste år, så er det altså ikke et dårligt tidspunkt at købe den nu.

Black friday: Her er alle prisfælderne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afslør svindlerne

Du kan ikke altid stole på rabatten, hvis prisen ligger kunstigt højt i ugerne før black friday. Og det gør den ofte, viser tal fra PriceRunner. Foto: Jonas Olufson

Det er ikke kun falske tilbud, men også svindlere der lurer på at fange dig i nettet. Derfor gælder det om at være skeptisk, når du handler på nettet.

Et vigtigt tegn på, at noget er galt, kan være sproget, grammatiske fejl eller skæve og urealistiske priser.

Links på sociale medier og i mails kan også føre til falske sider, der ligner rigtige forretninger. Tast derfor altid selv den rigtige webadresse ind og lad være med at klikke på kryptiske links.

Tjek også på Trustpilot, prisportalerne og Google om du kan finde valide informationer om den forretning, der lokker med et godt tilbud. Cvr.dk er ligeledes et godt sted at slå et firma op, der giver indtryk af at være officielt og dansk.

Husk at du aldrig må dele dine pinkoder og brugernavne til for eksempel NemID, din netbank og andre personlige tjenester i en mail, på mærkelige formularer eller når nogen ringer til dig.

Hvis skaden er sket så spær omgående de ramte kreditkort og personoplysninger. Og meld sagen til politiet.