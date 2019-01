Godt nyt for dit bredbånd: Bliver hele tiden hurtigere

Fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s i download er steget 62,0 pct. fra 534.000 til 866.000 fra midten af 2017 og et år frem. 34,2 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer har nu hastigheder med mindst 100 Mbit/s,

Bredbånd med mindst 100 Mbit/s stiger primært pga. en fortsat kraftig vækst i kabel-tv-abonnementer med mindst 100 Mbit/s. De stiger 73,5 pct. fra midten af 2017 og et år frem.

Fastnet bredbånd med mindst 100 Mbit/s i upload er steget 48,9 pct. fra midten af 2017 til midten af 2018 fra en andel på 10,7 pct. til 15,8 pct. eller 399.000 abonnementer.

Datatrafikken fra alle fastnet bredbåndsabonnementer - privat og erhverv - er steget 12,2 pct. fra 2.520.936 i andet halvår 2017 til 2.828.808 TB i første halvår 2018 (terabyte = 1.024 GB), hvilket både dækker up- og dowrload.

Den gennemsnitlige downloadtraflk pr. måned pr. fastnet bredbåndsabonnement er dermed steget fra 158,2 GB til 176,9 GB, mens den gennemsnitlige uploadtrafik stiger fra 22,4 GB i andet halvår 2017 til 23,9 GB i første halvår 2018.

Det totale antal fastnet bredbåndsabonnementer er steget med 1,3 pct. til 2.530.000 fra midten af 2017 og et år frem.

Bredbånd via kobberet er faldet med 9,7 pct. til at udgøre 36,0 pct. af alle abonnementer i midten af 2018. Bredbånd via fiber- og kabel-tv-nettet stiger fortsat, og med 8,8 pct. fra midten af 2017 og et år frem. Dermed er 23,8 pct. af abonnementerne nu via fiber og 32,4 pct. er via kabel-tv-nettet, og tilsammen udgør de 56,2 pct. i midten af 2018 mod 52,4 pct. året før.

Den mobile datatrafik stiger 29,6 pct. fra første halvår af 2017 til første halvår af 2018, hvor der blev up- og downloadet 303.000 TB. Hvert mobile bredbåndsabonnement til mobiltelefoner, tablets og bærbare pc'er up- og downloadede dermed i gennemsnit er 6,9 GB pr. måned i første halvår 2018 mod 5,5 GB pr. måned i første halvår 2017.

Det samlede antal afgående taleminutter for mobil- og fastnettelefoni, er faldet 7,2 pct. fra 8,3 mia. til 7,7 mia. minutter i perioden. Fastnetrninutterne (inkl. minutter fra IP-telefoni) falder 11,5 pct., mens mobilminutterne falder 6,3 pct.

En stor mobilpakke kunne man i juli 2018 få til 129 kroner med fri tale og fri data samt fri sms/mms, og med fri tale og fri smsfrnms og 5 GB til brug i andre EU-lande. Året før i juli 2017 kunne den store pakke fås til 130 kr. med fri tale og fri sms/mms og 5 GB data, men hvor hele indholdet kan benyttes i andre EU-lande.

Kilde: Energistyrelsens telestatistik for 1. halvår 2018