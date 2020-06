Gør din iPhone til en Android

Der er ingen skam i at kopiere, hvis bare man laver en god kopi.

Bare spørg Huawei der kopierer løs af Apples design og teknologiske tanker i for eksempel sine computere og hovedtelefoner.

Mandag aften var det så Apples tur til at sende andres ideer igennem kopimaskinen og præsentere dem som en ny version af det mobile styresystem kaldet iOS 14.

I iOS 14 findes en række af widgets i forskellige størrelser, man kan lægge på hjemmeskærmen. Foto: Apple

Klar med widgets

Flere af nyhederne i iOS 14 er som ventet funktioner, der i flere år har været udbredt blandt brugere af Googles Android-system.

Det gælder for eksempel muligheden for at lægge såkaldte widgets på en iPhones hjemmeskærm. Disse miniprogrammer kan give dig en strøm af nyheder, den seneste vejrudsigt eller lade dig overskue kalenderen for de kommende dage direkte fra hjemmeskærmen.

Også muligheden for at samle alle programmer i en liste eller som ikoner i samme vindue bliver en del af iOS 14.

Du kan på din iPhone således fremover vælge alene at have en enkelt hjemmeskærm med dine favoritprogrammer og så bruge det nye app gallery til at opbevare og finde resten af programmerne, når du har brug for dem.

Opkald bliver fremover præsenteret mere diskret på skærmen. Foto: Apple

Video på toppen af alt

En helt tredje funktion kopieret fra Android er billede-i-billede, hvor man kan afspille en video flydende i vinduet på din iPhone, mens du bruger andre funktioner på telefonen. Den kendes også fra iPads.

Mandagens lancering, der skete på første dag af denne uges konference for udviklere, gav i det hele taget et fingerpeg om, at Apple er ved at løsne op, når det gælder sit ellers meget fastlåste design.

Flere af de måder, en iPhone virker på, har nemlig designmæssigt og i sine funktioner været de samme i mange år. Men ved at lade sig inspirere af den mere dynamiske og brugervenlige måde at tænke et mobilt styresystem på, som Android allerede mestrer, virker iOS 14 som et forfriskende bud på fremtidens Apple-software.

Når styresystemet frigives senere i år, kan brugere fra iPhone 6S og op få adgang til det.

Om en måneds tid frigives i øvrigt en betaversion, alle kan prøve. Udviklere får adgang til iOS 14 allerede fra i dag.

Sådan ser det nye app gallery ud. Foto: Apple

