Gør dine nøgler overflødige

Det vælter ind med smarte hjemmeprodukter til test - alt fra smarte persienner fra IKEA til smarthubs fra Homey og Samsung. Men i dag gælder det en helt ny kategori, nemlig smarte låse til udvendige døre.

Der findes en række af forskellige smarte låse på markedet, som varierer meget med hensyn til 'smartness'. Det varierer også, hvor meget arbejde låne faktisk kræver af dig at installere, og her ser Danalock V3 ud til at have en god balance mellem enkelhed, smarthed og kompleksitet.

Danalock kræver således ikke, at du udskifter hele låseboksen i døren, kun vrideren. Det gør det mindre tidskrævende at installere og sandsynligvis mere overkommeligt for de fleste at gøre uden hjælp fra en låsesmed. Men som vi vil se senere i testen, har modellen også et par åbenlyse ulemper.

Danalock findes i tre varianter. De ser alle nøjagtigt ens ud, men de understøtter forskellige forbindelsesstandarder. Den billigste version har kun Bluetooth, men den dyrere version har Bluetooth og enten Z-Wave eller Zigbee support. Vi har testet udgaven med både Bluetooth og Z-wave support.

Derudover har vi testet to ekstra produkter, som gør smartlåsen lidt mere fleksibel. Nemlig en kodelås, der fastgøres ved hoveddøren for at få adgang uden brug af mobilen, samt en hub, der kræves for at forbinde Danalock til et smarthome-system.

Vi skulle igennem en del trin, før låsen var monteret korrekt. Foto: Tek.no

Alt leveres pakket i spartanske, hvide papkasser med små instruktionsbøger indeni. Helt enkelt og fint.

Det første trin er selvfølgelig at installere Danalock i døren. En simpel operation, hvis vi ellers skal tro på brugsanvisningen. Vi har kun brug for to til tre værktøjer til at ændre låsen og kan bladre gennem en håndfuld tegninger i det lille papirhæfte, som vejleder os gennem hele processen.

Vi begynder ved punkt 1, hvor vi i manualen kan se et enkelt billede af indersiden af ​​en dør med en låseknap fastgjort med to enkle skruer. Fjern dem, og du kan skrue Danalock i selv.

Det så bestemt meget enkelt ud, men i praksis var det denne del, der tog længst tid for os. Og det er ikke Danalocks skyld, men de paranoide mennesker der måske står været bag designet til min dørlås.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Jeg har aldrig før besluttet, hvilken slags lås jeg har i min hoveddør, men det viser sig, at jeg har en variant med både en såkaldt låsehætte (metalring omkring, red.) og fire skjulte skruer. Det lykkedes mig at løsne låsen med en lille torx nøgle. Men det blev værre, da jeg forsøgte at fjerne de fire dækskiver, der skjulte skruerne nedenunder.

Efter en smule googling indså jeg, at det åbenbart var umuligt at gøre uden at ødelægge dem. De skal bores i og derefter trækkes ud. Det var ikke helt ideen, da jeg skulle teste låsen, men sådan er det altså. Bortset fra en lille dosis angst for at bore i skruerne, gik det helt smertefrit.

Da dækskiverne var fjernet, var det et let job at fjerne de fire skruer, der holdt låse cylinderen på plads i døren.

På næste side i brugsanvisningen står det, at de fleste låse har en låsestift, der stikker akkurat langt nok ud til, at Danalock kan installeres uden ekstra arbejde. Det var selvfølgelig ikke tilfældet hos mig.

Derfor skulle jeg bruge låsestiften, der fulgte med pakken og en lille plade, der skulle bruges til at fastgøre den i døren. Få minutter senere var det også gjort.

Men så var låsestiften for lang. Heldigvis er den designet til at let at skære til, og Danalock passer sandsynligvis kun, hvis pinden stikker maksimalt 3,5 centimeter forbi døren. Med et tang og en knivspids fik jeg den afskåret, så stiften rakte godt tre centimer ud, hvilket nøjagtigt var nok.

Herefter var det med monteringspladen, som vi fik fastgjort med to skruer til, før vi endelig kunne montere selve Danalock-låsen. Det gled på plads med en let drejning og et klik. Hallelujah!

Efter at vi fik Danalock koblet til døren, var det bare at downloade og installere den medfølgende app. Den er tilgængeligt på både Android og iOS, og begge ser lige robuste ud. Appen gør under alle omstændigheder de rigtige ting, men vi er på det seneste blevet forkælet med smukke apps som Samsung Smartthings og Apple Home. Heldigvis kan den smarte lås sluttes til dem senere, så du behøver ikke at bruge Danalocks egen app.

Efter registrering af en bruger er det en relativt let affære at oprette forbindelse og indstille låsen. Du tilslutter din telefon via Bluetooth og kalibrerer låsen. Både automatisk og manuel kalibrering er mulig, og vi gjorde begge ting bare for at være sikre.

Det fungerer absolut smertefrit, og pludselig har vi en smart lås på døren! Via appen kan du se, om døren er låst eller ej, og du kan trykke på knapperne i appen for enten at låse eller låse døren op. Helt enkelt og fint. Låsen giver en smule støj fra sig, når den er aktiv, men for de fleste vil det sandsynligvis ikke gøre så meget.

Appen viser status for låsen: Låst eller ulåst. Et enkelt tryk kan så enten låse døren eller låse den op. Fantastisk, det fungerer!

Du får denne fejlmelding, når appen ikke kan vurdere, om døren faktisk er låst eller ej. Foto: Tek.no

Men...det var alligevel ikke så simpelt. Det er nemlig enkelt, hvis du har den rigtige type lås, men den havde vi ikke i vores dør. Testdøren har en såkaldt to-cylindret låsekasse, hvilket betyder, at der tidligere var både en nøgle og en låseknap på undersiden. Ifølge en låsesmed, vi har talt med, er det layoutet - det vil sige en låskasse med en cylinder på både indersiden og ydersiden - alle nyere huse bruger.

Problemet er bare, at det er nøglehullet, der er blevet erstattet af Danalock, men den gamle låseknap stadig er der. Hvis du låser op med en fysisk nøgle fra ydersiden, reagerer den gamle låsekasse, men ikke Danalock. Det giver dig mulighed for først at låse døren med Danalock, senere låse den op med en nøgle, og Danalock vil nu tro, at døren er låst. Det er ikke godt.

Heldigvis har appen en løsning. Ved at markere en funktion kaldet 'end to end unlocking' vil Danalock altid dreje låsen, så langt man kan - enten for at låse op eller låse - hvilket sikrer, at døren faktisk er låst. Den store ulempe her er imidlertid, at når du først har aktiveret funktionen, vil appen aldrig være i stand til at vise dog låsens status. Den svarer blot 'ukendt', selvom resten af ​​funktionaliteten forbliver den samme. Ikke optimalt, men det fungerer. Men det lægger altså en generel dæmper på brugen af ​​Danalock på nogle typer af udvendige døre.

Når låsen er installeret, findes der i øvrigt et antal funktioner, du kan aktivere. Det er jo en smart lås. For eksempel kan du indstille systemet til automatisk at låse døren efter et vist antal minutter, hvilket fungerede, som vi havde håbet. Du kan derimod ikke konfigurere i appen, at der låses, når du forlader låsen eller huset. Men du kan gøre dette gennem integrationen med et ​​smart hjem, som vi vender tilbage til senere. Imidlertid vil timerfunktionen sandsynligvis tilfredsstille de fleste.

Andre funktioner er en hjælpemekanisme, så du ikke behøver at dreje låsen manuelt. Ved at dreje den bare lidt mod en af ​​siderne aktiveres motoren og drejer hele vejen for dig.

Den mest nyttige funktion er imidlertid automatisk oplåsning, når du nærmer dig døren. Det må være den funktion, de fleste mennesker forestiller sig, er nyttig, når du køber en smart lås, da du aldrig behøver at tænke på at fiske nøglerne op fra lommen, når du kommer hjem - bare gå lige hen til døren og åben den. Med automatisk låsning behøver du aldrig låse den igen, da den kan gøre det selv.

I praksis fungerede det perfekt, men vi synes, at låsen reagerede lidt langsomt. Flere gange måtte vi stå et par sekunder uden for døren, mens vi ventede på, at den bemærkede, at mobiltelefonen var inden for rækkevidde, og vi hørte, at låsen reagerede. Hvis du allerede har din mobiltelefon i hånden, er det næsten hurtigere at gå ind i appen og låse døren op derfra. Men i det mindste kunne vi droppe den almindelige nøgle.

Låsen drives også af fire CR123-batterier og kan angiveligt klare op til 9000 oplåsninger, før de skal skiftet. Efter tre til fire dage med mange tests af låsen, sandsynligvis 20 dagligt, er batteriet på 95 procent. Det virker relativt lovende, men vi synes stadig, det ville være bedre, hvis Danalock brugte et genopladeligt, udskifteligt batteri, som vi kunne 'hotswappe' og dermed spare penge på batterier i det lange løb.

Foto: Tek.no

Som sagt fik vi også en kodelås og en hub-enhed til test. Kodelåsen kaldes simpelthen DanaPad og var legende let at konfigurere. Den dukkede øjeblikkeligt op i appen, så snart den var tændt, og efter et par tastetryk blev den forbundet til dørlåsen. I appen kan vi oprette forskellige pinkoder - mellem fire og ti cifre lange - og to medfølgende skruer gjorde det nemt at hænge den på ydervæggen ved døren.

Du kan indstille forskellige varigheder på PIN-koder, i tilfælde af at du for eksempel har gæster på besøg, som du ikke ønsker at give masterkoden, eller en tømrer, der har brug for adgang til huset i en bestemt periode.

Du kan også få denne funktionalitet uden kodelåsen, men det kræver lidt mere arbejde. Så skal dine gæster nemlig downloade appen og registrere deres egen Danalock-konto, før de kan låse låsen op via deres mobil.

Kodelåsen fungerede omtrent som forventet. Du indtaster din kode, trykker på oplåsningsknappen, og låsen drejes. Det eneste problem er, at det er ret langsomt. Det tager et sekund, før låsen reagerer, og endnu et par sekunder, før den har snoet sig langt nok til, at døren kan låses op. Det er en naturlig forsinkelse, da ikke hele dørlåsen er smart, bare låseknappen, men det er en forsinkelse, du skal være opmærksom på, hvis du overvejer Danalock og DanaPad.

Foto: Tek.no

Den tredje enhed i pakken, vi fik testet, hedder DanaBridge, der lader låsen tale med andre smarte onlinetjenester. Her var opsætningen hurtig og nem, både når man skal at forbinde Danabridge til internettet og få Danalock til at 'tale' med resten af vores smarte hjem enheder. I appen aktiverede vi Z-wave parring, inden vi kom ind i vores smart home app - i dette tilfælde Samsung Smartthings - og fandt Danalock på listen over understøttede enheder. Efter kort tid var de to konti forbundet, og Danalock optrådte på startskærmen i Smartthings-appen.

Præcis hvordan tilslutning af Danalock til resten af ​​det smarte hjem foregår vil variere fra system til system, men i Smartthings-systemet var det en relativt simpel affære at forbinde det, så for eksempel lyset i gangen slukket automatisk, hvis Danalock låste døren, og jeg ikke er hjemme.

Her kan vi kun konkludere, at det fungerer. Det skete en gang under testen, at låsen og huben mistede kontakten med wifi-netværket derhjemme, men efter en fejlfinding virker det mere at afhænge af det ustabile netværk end af enhederne. Bortset fra denne ene gang var de tilsluttet hele tiden, og som sagt var låsen let at konfigurere.

Ulempen er naturligvis, at låsen ikke ved, om døren er låst eller ej, som vi har beskrevet tidligere. Men det lykkes stadig at udføre funktioner. Hvis du for eksempel har indstillet døren til at låse, hvis din mobiltelefon forsvinder fra hjemmenetværket, fortsætter den med at gøre det, selvom den ikke kender låsestatusen.

Den eksterne enhed, som du kan taste en kode ind på for at låse op. Foto: Tek.no

Danalock V3 fungerer altså på mange måder, som vi forventede. Da du kun udskifter låseknappen på indersiden og ikke hele låsekassen, håndtaget og låsen, er den (relativt) let at installere, men med enkelheden er der også flere ulemper. Låsen er ret støjende og stor, hvilket vi dog godt kan leve med.

Værre er, at den er langsom, både når du låser døren op, og når den reagerer på meddelelser fra mobiltelefonen. Især blev vi irriterede over, at den ikke altid registrerede vores mobiltelefon, når vi nærmede os døren, hvilket vi synes er meget kritisk for et produkt som dette.

Hvis du køber Danalock, bør du derfor overveje at investere i Bridge-enheden også, så du kan forbinde den til resten af ​​dit smarte hjem. Integration fungerede godt og afvejede den svage app, der følger med låsen.

Men skal du købe Danalock? Svaret er et måske. Den gør et ret anstændigt job, men der mangler en del forfining af teknologien.

PS: Vi planlægger at teste Yale Doorman i den nærmeste fremtid. Det kan være en meget interessant konkurrent til Danalock!