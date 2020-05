Gør dine solbriller til højttalere

ANMELDELSE: Bose Frames er et velment, men ikke helt vellykket forsøg på at opfinde en ny måde til at lytte musik på

Der er de seneste år gjort flere forsøg på at udvikle solbriller til mere end deres oprindelige og oplagte formål: at holde solen ude.

Bedst kendt er Snapchats Spectacles, der er en solbrille og et kamera i en og samme pakke.

Modellen har aldrig ramt det danske marked. Det har derimod lydproducenten Boses Frames, hvor solbrillerne her er bygget sammen med en stereohøjttaler.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: 0 stjerner: Mobilen du IKKE skal købe

Skift selv glassene

Bose Frames kom på markedet sidste år og har ikke forandret sig voldsomt siden.

Vi taler primært om firmwareopdateringer, der blandt andet gør det muligt at skrue op og ned for lyden ved samtidig at trykke på den indbyggede knap og bevæge hovedet. Men designet og ideen er den samme som for et år siden.

Modellen sælges fortsat i to udgaver med enten runde eller mere kantede former. Sidstnævnte ligner ved første øjekast Ray-Bans mere klassiske Wayfarer, mens den runde model kunne være fra alle mulige mærker med designer ambitioner.

Begge har polariserede glas indbygget, som du nemt selv kan udskifte med for eksempel en blå eller rød version. Nye glas koster 229 kroner pr. sæt. Og så er der naturligvis lyden, som fysisk afslører sig, når du tager Bose Frames ud af det medfølgende store etui.

På indersiden i højre side finder man nemlig kontakterne til det særlige ladestik, som Bose har udviklet. Samme brillestang gemmer også på en lille forgyldt knap, som er den eneste fysiske kontrolmulighed på solbrillen.

Du kan nemt skifte glassene ud til andre farver. Pr-foto

Se også: Digitalt fupnummer rammer Danmark

Ser billigere ud end prisen

Det er imidlertid ikke alene elektronikken, der afslører, at disse solbriller er anderledes. Det gør også tykkelsen på brillestængerne, der ved et nærmere kig er voldsom. I hvert fald hvis man er vant til mere elegante solbriller.

Jeg siger ikke, at Bose Frames er uelegante. De er lette - 45 gram - og byggekvaliteten er fin, hvis man kan lide plastik solbriller, der ser billigere ud, end de faktisk er.

Den solide pris, du betaler for denne model, skyldes primært, at Bose har indbygget et sæt avancerede microhøjttalere, der gør det muligt trådløst at sende lyd op til området ved dine ører.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Se også: Tung lyd til tunge drenge

Da Bose allerede er kendt for vellyd, er de sluppet ganske pænt fra opgaven. Bassen er ganske vist totalt fraværende, men der dannes ellers et overraskende godt lydbillede omkring dine ører. Og vel at mærke lyd som primært du og ikke omgivelserne får glæde af.

Måske fordi du ikke kan spille voldsomt højt på solbrillerne. Forvent heller ikke blændende resultater hvis der er meget larm omkring dig, eller vejr og vind rusker.

Du kan også foretage et opkald eller bruge fx Google Assistent med solbrillerne. Og så har Bose indbygget AR-funktioner kaldet Bose AR, som i teorien gør det muligt at få nogle særlige lydinstruktioner på fx en golfbane eller til at guide dig igennem et byområde eller en attraktion. Men glem det som argument for at købe, da udvalget af AR-funktioner er særdeles begrænset.

Der er blot en enkelt knap på solbrillerne, som gemmer sig under højre brillestang. Pr-foto

Se også: Sætter fut i dit wi-fi

Begrænsede brugsmuligheder

Ideen med Bose Frames er på papiret gennemtænkt: Tag solbrillerne med dig og glem alt om at du skal have hovedtelefoner på eller i ørerne. I praksis er mit bud imidlertid, at du ofte kommer til at savne dine normale hovedtelefoner. I hvert fald hvis du elsker lyd.

Hvis du samtidig elsker veldesignede solbriller, som er lige så eksklusive, som prisen på Bose Frames lover dig, risikerer du også at blive skuffet. Brugsmulighederne for den alternative lyd, som Bose gerne vil sælge dig, er samtidig stærkt begrænset.

I hvert fald under danske himmelstrøg hvor brillerne kommer til at ligge i skuffen det meste af tiden. Det er trods alt de færreste, der render rundt med solbriller i skyet vejr eller endnu værre indenfor.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Teknisk er Bose Frames begrænset på flere områder. For eksempel slukkes der ikke for lyden, når du tager brillerne af. Dumt.

Omvendt bliver der slukket for solbrillerne, hvis du lægger dem på et bord med bunden op. Og så skal du tilkoble dem og selv aktivere musikken igen. Også dumt.

Endelig har Bose misset en oplagt mulighed for, at solbrillerne kan oplades i det store etui. Når den begrænsede musiktid på lidt over tre timer har drænet batteriet, skal du finde en stikkontakt og vente et par timer, før du kan spille løs igen. Dumt at man ikke bare kan lade, når solbrillerne alligevel ligger inaktive i etuiet.

Og dommen - ville jeg selv købe Bose Frames? Nej, aldrig. Men det betyder ikke, at brugere med lidt for mange penge og modet på at prøve alternativ lyd i en solbrille skal gøre det.

Musikelskere og dem, der kan lide flotte solbriller, tror jeg dog foretrækker, at de to verdener holdes klart adskilte.

Se også: Denne bærbare sætter standarden