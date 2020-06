Gør havefesten til ren gas

- Hvornår må jeg slukke ilden?

Når man er fire år og føler sig som en på seks, er det skuffende, at far skifter den lille kuglegrill ud med en gigantisk gasgrill på fire hjul.

For hvor der tidligere var røg og spændende ild i kuglegrillen, foregår det hele mere diskret med gas som varmekilden.

Resten af familien var imidlertid ganske tilfredse med resultatet, efter vi først havde fået samlet og prøvekørt den gigantiske testmodel fra amerikanske Char-Broil.

Mærket er de seneste år kommet i samme ’vægtklasse’ som Weber og har et stort udvalg af både gasgrills og mere konventionelle modeller.

Praktisk opbygget

Hele 56 kilo vejer 3500 Black Edition, som modellen hedder. Men så får du også en grill, hvor ristene er lavet af støbejern, og resten er opbygget af rustfrit stål og i øvrigt ganske solidt sat sammen.

Når vi taler om størrelsen på en gasgrill, er det lidt som med fladskærme. Man bliver faktisk glad for, at grillen er større, end fornuften tilsiger.

Det giver nemlig nogle helt andre muligheder for hurtigere og nemmere at tilberede forskellige typer af kød, brød og grøntsager på samme tid.

Som husmoderen i familien konstaterede, er det samtidig praktisk, at man under tilberedningen kan lægge fødevarer og køkkenudstyr fra sig på begge siden af grillen.

Og du skal ikke være bange for, at gasforbruget eksploderer. Du styrer nemlig selv, hvor mange af de i dette tilfælde tre brændere, som er tændt. Vi valgte for eksempel at tænde op i alle tre brændere for at få temperaturen hurtigt i vejret, men slukkede herefter den midterste.

Der tages en pause under samlingen af den store grill. Dem får du brug for til at tjekke manualen grundigt. Foto: Ekstra Bladet

Tænk før du skruer Det gælder om at holde tungen lige i munden, når man samler en gasgrill af dagens størrelse. Det erfarede vi på den hårde måde, da der blev dømt ’ombygning’ ikke bare en, men hele to gange undervejs i den fire timer lange proces. Der var ellers på forhånd lagt op til ’grillbyggeri for dummies’. Den medfølgende manual på dansk er ganske pædagogisk og forklarer – trin for trin – hvordan man får sat sit nye havemonster sammen. For eksempel er alle løse dele som skruer og møtrikker samlet i en indpakning, hvor bogstaver og numre på de enkelte rum passer til tegningerne i manualen. Alligevel udbrød min arbejdsmakker et par timer inde i processen, at ’der ligger da en plade’. Og ja, vi opdagede til vores rædsel, at en stålfri plade, der beskytter elektronikken i grillen mod varmen, havde forputtet sig. Så var det i gang med skruetrækkere og tålmodighed igen. Den var snart gal igen, da vi skulle montere lågerne. Hullerne til dem sad nemlig på bagsiden og ikke foran, som de skulle. Vi havde ganske enkelt lagt bundpladen 180 grader forkert på. Fjolser! Det havde uden tvivl hjulpet, hvis grillen ikke blev samlet i en trang forhave med legende børn omkring os. Det er klart en fordel, hvis du får lagt alle delene ud foran dig på et hårdt underlag eller græsplænen. På den måde er det i hvert fald nemmere at undgå nogle af de fejl, vi løb ind i. Heldigvis kunne vi glæde os over slutningen, hvor alle skruer og løse dimser var brugt. Hurra! Et godt råd er i øvrigt at skrue efter et par uger senere. Bare lige for at sikre at skruerne stadig sidder godt fast efter dine første grillaftener. Og husk så at købe de AA-batterier, som styreenheden i gasgrillen har brug for. De følger nemlig – som gasflasken – ikke med i købet. Vis mere Luk

Kræver plads

De to brændere i siden kunne så ved et ganske lavt blus holde varmen og levere energien inddirekte til kødet, der blev lagt i midten. Da modellen samtidig udnytter infrarød teknologi til at fordele energien mere effektivt, får du her foræret en besparelse på gasforbruget.

Det giver naturligvis sig selv, at du skal have plads til så stor en model. Det kræver med andre ord et godt hjørne af terrassen, der skal være reserveret til grillen.

Altså medmindre du vælger at slæbe den ind i et skur eller andre steder, hvor den ikke står i vejen.

Gasblusset på siden er en fin detalje. Foto: Ekstra Bladet

Det koster den

Grillens indkøbspris er 4000 kroner. Hertil kommer pant for en gasflaske og naturligvis gassen, der i vores tilfælde løb op i lidt over 800 kroner.

Det er mange penge for et udekøkken, der kræver fritid og godt vejr for rigtigt at give mening. Men som alternativ til den rustne kuglegrill og de beskidte fingre, den altid kaster af sig, er jeg ikke i tvivl om, at der denne sommer bliver lavet meget mere grillmad på matriklen.

Og lillefyren? Jo, han savner stadig den åbne ild, men er til gengæld imponeret over nu at kunne kigge ind til kyllingen og grillpølserne under deres fælles rejse fra fersk til gennemstegt.

Grillen udfører en meget flot arbejde, men røgsmagen skal du drømme dig til. Foto: Ekstra Bladet

Smagen er en udfordring Hvordan smager mad fra en gasgrill? Jeg kan i hvert fald love, at den ikke smager af grillos og kul, for det er der ikke meget af i en ny gasgrill. Det er også det kritikpunkt, som denne type af grilludstyr møder. At smagen er en udfordring. Man skal dog ikke bortdømme gasgrillen efter blot en enkelt grillning. Eller fem. Som med alle typer af udstyr kræver det en indkøring, hvor der kan komme mere smag i grillen, fordi den bliver brugt. Og fordi du måske tilsætter træflis og andet, der kan levere den ønskede smag. Hvad der derimod ikke kræver indkøring, er den sikre fordeling og styring af varmen, som gasgrillen giver dig. Det er utroligt nemt at styre, hvor varm grillen skal være. Og ikke mindst hvor maden skal have et ordentligt pulver, og hvor den tilberedte mad blot skal holdes varm. På vores testmodel er der udover de tre gasbrændere i hovedkammeret også et gasblus på højre side. Det kan du ganske smart bruge til at sætte både gryder og pander på. Eller som ekstra grillenhed til særlige opgaver du ikke løser over det største blus.