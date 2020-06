Gør løbehjul grønnere

I et forsøg på at gøre de populære elektriske løbehjul mere grønne, lancerer selskabet Voi nu en helt ny model i København.

Modellen med navnet Voiager 3x har nemlig modsat tidligere udgaver et udskifteligt batteri.

Der er plads til mange batterier i ladcyklen. Pr-foto

Skifter batteri på stedet

Det betyder ifølge Voi, at det er slut med at sende forurenende varevogne rundt i byen for at hente løbehjul, som så køres til en ladestation. Og som næste dag påny køres rundt i en varevogn for at blive placeret.

I stedet skal batterierne nu udskiftes de steder, hvor løbehjul er ved at løbe tør for strøm. Det sker med hjælp fra ladcykler, der er drevet af en kombination af muskelkraft og el.

De kommende uger udskifter Voi mere end 2500 løbehjul med den nye model, der har fået et større batteri, så der går længere tid mellem batteriskift. Den har også større hjul og bedre bremser end før.

Det er nemt at tage det brugte batteri ud og sætte et nyt i på stedet. Pr-foto

Længere levetid

København er den første store testby i Europa, hvor de nye løbehjul bliver sluppet fri. Men det er planen, at også byer som Aalborg, Aarhus og Odense får den nye model.

Det kommer bare til at ske i takt med, at de gamle modeller skal udskiftes.

Ifølge Voi er teknologien bag de nye løbehjul nu så avanceret, at det er muligt at genbruge mange dele, når løbehjulet er slidt ned. Samtidig er levetiden på et løbehjul steget voldsomt til nu minimum 24 måneder, hvor der tidligere var tale om langt under et års levetid.

Det nye løbehjul har fået en række nye funktioner og features, der skal gøre det mere anvendeligt. Pr-foto

