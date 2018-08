Google bøjer sig for regime: Bygger søgemaskine med indbygget censur

Hvis du vil ind i Kina og lave forretninger, skal du bogstaveligt talt hoppe på tungen for et regime, der fængsler, torturerer og dræber sine modstandere.

Men det har tilsyneladende ikke skræmt Google, der ifølge New York Times og The Intercept er langt med udviklingen af en søgemaskine, der kan tilfredsstille landets magthavere.

Blokerer forbudte emner

Google droppede ellers Kina for otte år siden i protest mod den censur og overvågning, som landet forlanger, techfirmaer skal underlægge sig.

Men lysten til at tjene flere penge og få nye brugere er for fristende. Derfor har søgegiganten i mere end et år arbejdet på projektet med kodenavnet 'Dragonfly'.

Planen er at bygge en søgeapp, der forhindrer brugeren i at søge indhold om menneskerettigheder, korruption i Kina og alle andre emner, som magthaverne finder ubehagelige og 'forstyrrende for den offentlige orden'. Også en censureret nyhedsapp kan være på vej.

Sort dag for menneskerettigheder

Svaret fra Googles talsmand Taj Meadows er, at man allerede i dag har et samarbejde med Kina om andre apps som Google Translate:

- Men vi kommenterer ikke på rygter om kommende produkter.

Blandt andet Amnesty International kalder det på forhånd 'en sort dag for menneskerettighederne', hvis Googles censurerede søgemaskine bliver til noget:

- Det kan umuligt være noget, der passer med Googles motto om 'at gøre de rigtige ting'.

- Vi opfordrer firmaet til at ændre kurs. Det her vil have negative konsekvenser globalt, siger Patrick Poon, der researcher i kinesiske forhold for Amnesty International, til The Guardian.

