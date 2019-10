Google: Dit privatliv er vores ansvar

Digitalt privatliv er paradoksalt nok et emne, mange har en holdning til, men som de fleste ikke forstår at holde styr på.

Det kan være som at vandre blind gennem en labyrint at forstå, hvad man siger ja til på en hjemmeside eller i den nye app på mobiltelefonen. Og det ved man om nogen hos Google, der de seneste år har været brugt som offentligt boksebold, når der deles bank ud for at samle alt for mange private data.

Se også: Afsløret: Facebook lytter med

Nemmere at forstå

Spørger man Sam Heft-Luthy, der er ledende produkt manager for netop privatliv hos Google, er nogle af de mange tæsk dog ufortjente. Firmaet bruger nemlig mange kræfter på at gøre det nemmere for alle at forstå og styre brugen af deres data.

- Vi er jo ved et punkt, hvor brugerne siger, at de vil have privatliv, men deres valg eller snarere manglende valg på nettet fører ofte til det modsatte resultat.

- Så hvis brugeren ønsker at have et særligt niveau af privatliv, når de bruger vores tjenester, er det et problem, som skal løses ved at designe og sætte tjenesten rigtigt op, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Ekspert: Stor tvivl om Huaweis nye mobil

Ret til at slette

Løsningen hos Google har været at udvikle en række af værktøjer, der kan hjælpe brugerne til at få bedre kontrol over data.

- Det seneste år har vi arbejdet målrettet med det ved blandt andet at introducere autosletning af data og muligheden for at browse anonymt i Google Maps, forklarer Sam Heft-Luthy.

- Det ser vi som et vigtigt skridt i arbejdet for at hjælpe brugerne til at beslutte, hvordan og hvor længe deres data skal bruges og gemmes. Vi forstår godt, at nogle brugere vil have kontrol over, hvor længe data bliver liggende og brugt på vores tjenester.

- Vi mener faktisk, at det er helt fair, hvis man vil have en udløbsdato på sine data.

- Jeg tror, at vores produkter og services bliver bedre, når det er nemmere at forstå, hvordan data bliver brugt.

Sundar Pichai mener godt, at man kan tjene milliarder af dollars på brugernes data og alligevel beskytte de samme brugeres privatliv. Foto: Beck Diefenbach/Ritzau Scanpix

Google-chef: USA bør følge EU Googles øverste chef, Sundar Pichai, mener, at de amerikanske politikere bør følge EU og stille markante krav til, hvordan brugernes data bruges. På den måde kan beskyttelsen af det digitale privatliv nemlig blive mere ensartet og universelt, mener han.

Se også: Medie: Apple og Google lytter med på danske telefoner

Her fik det galt

Det lykkes dog ikke altid Google at forklare brugen af data på en måde, så alle forstår det.

Både Google, Apple, Microsoft, Facebook og Amazon fik således tidligere i år voldsom kritik for at lade mennesker lytte på og udskrive dele af den lyd, der optages, når man bruger techfirmaernes stemmetjenester.

- Jeg er meget glad for, at Google gav en uforbeholden undskyldning som reaktion på sagen om stemmetjenesterne.

- Det siger også noget om, hvordan vi tænker om det her problem, mener Sam Heft-Luthy.

- Vi gør vores bedste, men vi gør det ikke altid godt nok. Ingen kan gøre alt rigtigt hele tiden. Men det er vores fejl, hvis vi ikke lykkes med det.

Se også: Vildt byggeri: Sådan ser fremtidens hjem ud

Google præsenterede tirsdag en række af nye produkter. De fleste sættes dog ikke officielt til salg i Danmark. Video: YouTube