Google dropper højttaler

Det er tid til vagtskifte i kategorien af stemmestyrede højttalere.

Onsdag aften sendte Google derfor sin velkendte Home-model på evig pension og erstattede den med en ny model kaldet Nest Audio.

Navnet er ikke overraskende, da Google er i fuld gang med at omdøbe sine smarte enheder til Nest-brandet. Men både form og størrelse på Nest Audio er et brud med Home, der var markant mindre og uden det lydpotentiale, som den nye højttaler ifølge sine specifikationer har.

Det er farvel til Google Home, der dog indtil videre understøttes af Google. Pr-foto

Meget bedre lyd

Løfte fra Google er, at Nest Audio spiller næsten dobbelt så godt som forgængeren. I hvert fald hvis man lægger vægt på højere lydtryk og bedre bas.

Der er samtidig sat en ekstra mikrofon i enheden, der nok skal få sølvpapirhatte til at forbyde den adgang i hjemmet. Det er dog fortsat muligt at slå mikrofoner fra og alene bruge højttalere til at afspille lyd.

Den ene farve. Pr-foto

Det koster den

Nest Audio sættes til salg 15. oktober til 799 kroner. Det er muligt at koble enhederne sammen, så man fx kan bruge to til stereoafspilning.

Derimod skal du kigge langt efter de andre Google-nyheder, der også blev præsenteret onsdag aften.

Det gælder både en ny Chromecast med fjernbetjening, som indtil videre ikke kommer til Danmark. Det gør Pixel 5 heller ikke, men begge kan uden tvivl for en overpris købes via andre forhandlere end Googles officielle kanaler.

Ekstra Bladet tester Nest Audio de kommende uger.

Og den anden farve. Pr-foto