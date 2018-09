Google fejrer 20 år i dag: Men denne historie fortæller de ikke

Google år for år

1995-1996: Googles grundlæggere Larry Page og Sergey Brin mødes på Stanford i sommeren 1995. Det efterfølgende år starter de et samarbejde om en søgemaskine kaldet BackRub.

1997: Larry og Sergey omdøber BackRub til Google og registrerer Google.com som domæne. Navnet er et ordspil af den matematiske betegnelse 'googol', der betegner taltegnet 1 efterfulgt af 100 nuller.

1998: Den første 'Doodle' ser dagens lys, da Larry og Sergey ændrer selskabets logo på hjemmesiden for at indikere, at de deltog i Burning Man-festivalen. Der er siden delt 2000 Doodles. Google’s første kontor etableres i Susan Wojcickis garage på 232 Santa Margarita, Menlo Park, Californien - det sker officielt 27. september.

1999: Google flytter til sit første store hovedkvarter i Mountain View. I dag har Google kontorer i flere end 160 byer i næsten 60 lande og mere end 80.000 ansatte på verdensplan.

2000: Googles søgeindeks når 1 milliard hjemmesider, hvilket gør søgemaskinen til verdens største på det tidspunkt.

2004: Lancerer Gmail - i dag har emailtjenesten flere end 1,4 milliarder brugere.

2005: Google Maps går live. I dag er der flere end 1 milliard månedlige aktive brugere af Google Maps. Google Earth, der er en satellitfoto-baseret korttjeneste, lanceres samme år.

2006: YouTube opkøbes af Google - Google Docs og Google Translate åbner.

2008: Google Chrome-browseren ser dagens lys. I dag er der globalt flere end to milliarder aktive Chrome-brugere. Første Android-enhed bygges - i dag findes mere end 24.000 enheder og over to milliarder af dem er aktive.

2013: Google lancerer streamingenheden Chromecast.

2015: Google Photos lanceres. I dag bruger flere end 500 millioner mennesker hver måned tjenesten og gemmer mere end 1,2 milliarder billeder og videoer hver eneste dag. Samme år stiftes et nyt overordnet firma kaldet Alphabet. Google får ny direktør i form af indiske Sundar Pichai.

2016: Google Home og Assistant lanceres - der er en stemmestyret enhed og en stemmestyret digital assistent. Google laver i dag også en række af anden hardware som for eksempel Pixel-telefonerne.

Kilde: Google