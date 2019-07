Google har fået en dyr stedbror

Det bliver et af årets gadgets til det smarte hjem. De digitale assistenter med indbygget skærm, som Google foreløbig har sat sig hårdt på i Danmark.

I andre lande får Google hård konkurrence fra primært Amazon, som nok også snart indtager Danmark.

Men indtil videre må du altså nøjes med at sige ’Hey Google’ til din smarthub.

To størrelser

De seneste måneder har danske forbrugere imidlertid fået flere muligheder.

Først kom Google selv med deres Google Nest Hub, der er på beskedne syv tommer, uden kamera og koster 999 kroner.

Men i dag er det så kinesiske Lenovo, der går ind på markedet med hele to kloner, der dog er lavet i tæt samarbejde med netop Google.

Lenovo Smart Display hedder enhederne, der har enten 10 eller otte tommers displays. Vi har testet den største udgave, men udover størrelsen på skærmen og højttaleren, er der ingen forskel på de to.

Kameraet sidder gemt her i kanten af skærmen...

...men du kan nemt slå det fra med denne fysisk knap, der fører en lille klap hen foran kameraet. Det gør tilliden til enheden større, end hvis det var en digital slukkeknap. Foto: Heine Jørgensen

En skarp fornøjelse

Begge har indbygget kamera, der dog alene er nyttefuldt, hvis du bruger Googles Duo-app til at lave videokald med. Og så er funktionerne helt på højde med, hvad du får i ’den originale’ hub fra Google.

Du kan med stemmekommandoer bede om at få læst vejret op, få informationer fra nettet eller afspillet de seneste radionyheder.

Skærmene kan også bruges til at vise fotoalbums eller video fra tjenester som YouTube, DRTV og HBO Nordic.

Af ukendte grunde er Netflix fortsat ikke understøttet, selvom du normalt kan sende deres indhold med Chromecast til for eksempel fjernsyn.

Og det er netop skærmens størrelse og kvalitet, der får Lenovo Smart Display til at skille sig ud. Den står skarpt og er en fornøjelse at kigge på, når opvasken skal klares. Det er også meget tydeligt, hvad der ellers vises af informationer på hubben.

Der er en flot bambus-finish på bagsiden af Lenovo Smart Display. Foto: Heine Jørgensen

Lyden skuffer altså

Derimod er jeg faktisk lidt skuffet over lyden, da enheden både er større og dobbelt så dyr som Google Nest Hub.

Desværre sikrer det ikke en lyd, der kan siges at være andet end højere. Lenovo formår nemlig ikke at lave bedre lyd end Google.

En mulig forklaring er, at du ikke kan indstille bas og diskant, som man ellers kan på Google Nest Hub.

Det er altså et vanvittigt fravalg, som jeg ikke har kunne få en nærmere uddybning af fra Lenovo.

En anden og værre mulighed er, at højttaleren i deres smart display bare er dårlig, men jeg tror faktisk, at lyden sagtens kunne tunes til noget bedre.

Google i 10 tommer Google Nest Hub findes i en udgave kaldet Max, der både er på 10 tommer, har bedre højttalere og indbygget kamera. Enheden blev forleden lanceret i USA og flere andre lande, men indtil videre ikke i Danmark. Den kommer muligvis senere i år.

Her er alternativerne

Lenovo Smart Display på skrump

10 tommer kan faktisk godt være en voldsom størrelse. Med denne mindre udgave af Smart Display får du heldigvis stadig en fin skærm og til en lidt mere rimelig pris.

Originalen i mini

Google Nest Hub er en ganske habil pakke for dem, der ikke vil have enheden til at fylde ret meget. Og gerne vil have, at det bare spiller - og det gør det.