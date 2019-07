Google kigger i dine mails

Sådan tjekker du det

Hvis du har en Google-konto, kan du finde dine indkøbsdata på denne side og dine reservationer på denne side

Det er ikke muligt at slette alle data samlet - du skal ind under hvert enkelt køb eller den enkelte reservation for at slette dem

Det er med andre ord ikke nok at slette de mails, du har fået med kvitteringer i

Det er heller ikke muligt at slå indsamlingen af disse data fra, da de sker som standard hos Google, og ifølge Googles privatlivsside ikke kan slås fra

Du kan her se mere om, hvordan Google selv beskriver selskabets indsamling af oplysningerne