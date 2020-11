Google: Nu skal du betale

Det er slut med gratis at gemme et ubegrænset antal billeder og videoer hos Google - fra næste år skal du betale

SENESTE: Prisskema er opdateret - laveste månedspris er 14 og ikke 79 kroner

Giv dem en gratis smagsprøve - og lad dem betale, når de er afhængige.

Sådan kan de over en milliard brugere af Googles fototjeneste med rette føle sig behandlet, når de vågner her til morgen.

Det sker nemlig med beskeden fra Google om, at de nu skal betale, hvis de vil gemme deres billeder og videoer. Det sker ifølge firmaet, fordi man vil sikre 'fremtiden for tjenesten' og udbygge den.

Vi tillader os dog at være skeptiske og lægger et ekstra argument i kurven: Beslutningen sikrer Google et større overskud.

Grænse gælder for alt

Hidtil har det ellers været gratis at uploade billederne til Google Photos i høj opløsning. Kun hvis man lægger materialet op i fuld opløsning, er der en grænse på 15 gigabyte, før man skal betale.

Men 1. juni næste år lukker Google sin gratis service ned. Herefter gælder reglen om 15 gigabyte data for alt, før du - uanset billedernes opløsning - skal betale mindst 14 kroner om måneden.

Det vil for mange betyde, at de enten skal finde en ny og billigere tjeneste. Eller hoste op med det faste beløb hver måned til Google.

Man skal i den forbindelse huske, at de 15 gigabyte data også dækker indhold fra for eksempel Gmail, og hvis du har dokumenter liggende i Google-drevet.

Overskrider du samlet grænsen, herunder med hjælp fra dine billeder og videoer, begynder taxametret altså at tælle.

Det koster det Her er priserne, som Google i dag tager for ekstra plads: 100 GB: 17 kroner om måneden - eller 170 kroner om året (ca. 14 kroner om måneden). 200 GB: 25 kroner om måneden - eller 250 kroner om året (ca. 21 kroner om måneden). 2 terabyte: 79 kroner om måneden. 10 terabyte: 399 kroner om måneden. 20 terabyte: 799 kroner om måneden. 30 terabyte: 1199 kroner om måneden.

Gælder fra denne dag

Ifølge beskeden fra Google skal man dog ikke frygte, at der pludselig lander en regning i mailboksen, når vi passerer 1. juni-mærket, hvis du har mange billeder liggende.

For uanset hvor mange billeder og videoer, du i dag har liggende gratis, er det nemlig alene det indhold, du lægger op efter 1. juni, som tæller mod grænsen på 15 gigabyte.

Google lover i øvrigt, at der fra det tidspunkt lanceres en række funktioner, der kan få ærgelsen over at skulle betale techgiganten til at glide lidt nemmere ned.

Vil slette dit indhold Det er ikke kun på Google Photos, at der nu sker ændringer. Google truer nemlig med, at man fra 1. juni 2021 vil slette dit indhold på både denne og andre tjenester som Google Drev, hvis du ikke har været aktiv i to år. Samtidig kan firmaet også vælge at slette dit indhold, hvis du i to år har haft mere liggende, end den officielle grænse på 15 gigabyte tillader og ikke betaler for den ekstra plads.

